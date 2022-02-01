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Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP 1
5.0
2
Найти аналог
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP 1
    Арт. X16910802142
    5.0
    2
    Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP 1
    Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP 1
    Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP 1
      Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP 1
      Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP 1
      Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP 1

      Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP 1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910802142
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aquakit
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.3
      Габариты, мм
      		135х130х310
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • 10-ти дюймовая двухступенчатая система с клапаном сброса давления и прозрачными колбами используется для создания бытовых фильтрующих систем.Корпуса подходят для картриджей стандарта SL10" – механических, угольных и специальных.Укомплектован монтажным кронштейном и монтажным ключом.• Для присоединения к системе водопровода полипропиленовая головка имеет латунные резьбовые вставки (1").• Клапан сброса давления;• Температура очищаемой воды: 35°C.• Максимальное рабочее давление 6 бар (испытан при давлении 18 бар).

        Преимущества

        • оптимальное соотношение цены и качества
        • простая схема монтажа
        • прочный и небьющийся материал корпуса – АБС-пластик на основе акрила
        • наличие клапанов для сброса избыточного давления
        • возможность легко контролировать загрязнение картриджа через прозрачные стенки колбы
        • совместимость с картриджами различного типа в зависимости от характеристик воды конкретного источника водоснабжения
        • легкость в эксплуатации, очистке колбы и замене картриджей