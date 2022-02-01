Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP 1
Арт. X16910802142
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|1.3
|
Габариты, мм
|135х130х310
С этим товаром смотрят
- 10-ти дюймовая двухступенчатая система с клапаном сброса давления и прозрачными колбами используется для создания бытовых фильтрующих систем.Корпуса подходят для картриджей стандарта SL10" – механических, угольных и специальных.Укомплектован монтажным кронштейном и монтажным ключом.• Для присоединения к системе водопровода полипропиленовая головка имеет латунные резьбовые вставки (1").• Клапан сброса давления;• Температура очищаемой воды: 35°C.• Максимальное рабочее давление 6 бар (испытан при давлении 18 бар).
Преимущества
- оптимальное соотношение цены и качества
- простая схема монтажа
- прочный и небьющийся материал корпуса – АБС-пластик на основе акрила
- наличие клапанов для сброса избыточного давления
- возможность легко контролировать загрязнение картриджа через прозрачные стенки колбы
- совместимость с картриджами различного типа в зависимости от характеристик воды конкретного источника водоснабжения
- легкость в эксплуатации, очистке колбы и замене картриджей