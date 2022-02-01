Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP 1

Преимущества

оптимальное соотношение цены и качества

простая схема монтажа

прочный и небьющийся материал корпуса – АБС-пластик на основе акрила

наличие клапанов для сброса избыточного давления

возможность легко контролировать загрязнение картриджа через прозрачные стенки колбы

совместимость с картриджами различного типа в зависимости от характеристик воды конкретного источника водоснабжения

легкость в эксплуатации, очистке колбы и замене картриджей

10-ти дюймовая двухступенчатая система с клапаном сброса давления и прозрачными колбами используется для создания бытовых фильтрующих систем.Корпуса подходят для картриджей стандарта SL10" – механических, угольных и специальных.Укомплектован монтажным кронштейном и монтажным ключом.• Для присоединения к системе водопровода полипропиленовая головка имеет латунные резьбовые вставки (1").• Клапан сброса давления;• Температура очищаемой воды: 35°C.• Максимальное рабочее давление 6 бар (испытан при давлении 18 бар).