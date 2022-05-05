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Фильтр грубой очистки Altstream 014110103, 1"
5.0
2
580 ₽
Фильтры грубой очистки (грязевики)
    Фильтр грубой очистки Altstream 014110103, 1"
    Арт. X1691385773
    5.0
    2
    Фильтр грубой очистки Altstream 014110103, 1"

      Фильтр грубой очистки Altstream 014110103, 1"

      580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691385773
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Тип фильтра
      		косой фильтр
      Резьба фильтра, дюйм
      		1
      Тип резьбы
      		внутренняя/внутренняя
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр грубой очистки используются для трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения, газа, систем хозяйственного и питьевого назначения, технических водопроводов и мн. др. Область применения достаточно широка, и изделия от Altstream в полной мере охватывают этот сектор. Латунные и стальные шаровые краны для воды рекомендованы специалистами сферы ЖКХ.

        Преимущества:

        • Высокое качество металла позволяет выдерживать диапазон температур от минус 20 до плюс 150 градусов;
        • Выполненны из никелированной латуни марки CW 617N по стандарту EN12165 (соответсвуетЛС59-1 по ГОСТ 15527-70).