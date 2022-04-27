Фильтр Altstream 014110201, промывной с манометром В-В 1/2"

ALT-Z Промывной фильтр механической очистки воды с манометром предназначен для использования в системах горячего и холодного водоснабжения, отопления, в технологических трубопроводах. Также может использоваться в системах подачи других неагрессивных жидкостей, жидких углеводородов, сжатого воздуха. Данная модель является весьма эффективным средством, препятствующим попаданию инородных частиц в такие важные элементы трубопроводных систем, как форсунки, клапаны, насосы, расходомеры и т.д. Сетчатый фильтр улавливает различные нерастворимые примеси (ржавчина, обломки шлака, песок, окалина, металлическая стружка и т.д.).