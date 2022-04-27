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Фильтр Altstream 014110202, промывной с манометром В-В 3/4"
5.0
2
1 710 ₽
Фильтры грубой очистки (грязевики)
    Фильтр Altstream 014110202, промывной с манометром В-В 3/4"
    Арт. X1691385772
    5.0
    2
    Фильтр Altstream 014110202, промывной с манометром В-В 3/4"

      Фильтр Altstream 014110202, промывной с манометром В-В 3/4"

      1 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691385772
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Тип фильтра
      		прямой фильтр
      Резьба фильтра, дюйм
      		3/4
      Тип резьбы
      		внутренняя/внутренняя
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      1 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • ALT-Z Промывной фильтр механической очистки воды с манометром предназначен для использования в системах горячего и холодного водоснабжения, отопления, в технологических трубопроводах. Также может использоваться в системах подачи других неагрессивных жидкостей, жидких углеводородов, сжатого воздуха. Данная модель является весьма эффективным средством, препятствующим попаданию инородных частиц в такие важные элементы трубопроводных систем, как форсунки, клапаны, насосы, расходомеры и т.д. Сетчатый фильтр улавливает различные нерастворимые примеси (ржавчина, обломки шлака, песок, окалина, металлическая стружка и т.д.).