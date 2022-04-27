Фильтр Altstream 014110202, промывной с манометром В-В 3/4"
Арт. X1691385772
Характеристики
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Производитель
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Тип фильтра
|прямой фильтр
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Резьба фильтра, дюйм
|3/4
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Тип резьбы
|внутренняя/внутренняя
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Материал
|латунь
- ALT-Z Промывной фильтр механической очистки воды с манометром предназначен для использования в системах горячего и холодного водоснабжения, отопления, в технологических трубопроводах. Также может использоваться в системах подачи других неагрессивных жидкостей, жидких углеводородов, сжатого воздуха. Данная модель является весьма эффективным средством, препятствующим попаданию инородных частиц в такие важные элементы трубопроводных систем, как форсунки, клапаны, насосы, расходомеры и т.д. Сетчатый фильтр улавливает различные нерастворимые примеси (ржавчина, обломки шлака, песок, окалина, металлическая стружка и т.д.).