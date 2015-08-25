Фильтр от накипи Aquarus 2P
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1
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Габариты, мм
|180х98х98
Фильтр очистки воды AQUARUS 2P 5" используется в водопроводных системах для обеспечения нормальной работы бытовой техники: стиральных машин, душевых кабинок, водонагревателей и котлов, посудомоек. Имея в составе основным элементом фосфатный комплекс в стабилизированной форме, фильтр очищает воду от твердых примесей, и солевых соединений, образующих накипь. Защищая водонагревательные элементы, он продлевает срок службы приборов, использующих проточную воду. Он безопасен для окружающей среды, поэтому может использоваться длительное время. Фильтр AQUARUS 2P 5" хорош и тем, что уменьшает количество аллергенов в воде, заботясь о здоровье пользователей. Несмотря на внешнюю хрупкость, фильтр от накипи является достаточно устойчивым к изменениям в среде, и работает в диапазоне температур от пяти до девяноста пяти градусов. Еще одним плюсом фильтра очистки AQUARUS 2P 5" является то, что с ним уменьшается расход моющего средства как в стиральных, так и в посудомоечных машинах, ведь очищаясь от осадочных элементов, которые обычно есть в воде, устройства работают гораздо эффективнее.
Преимущества фильтра от накипи Aquarus 2P:
- Очищает воду от солей накипи;
- Улучшает работу бытовых приборов;
- Продлевает срок службы посудомоечных, стиральных машин;
- Эффективно убирает примеси;
- Работает и с холодной, и с горячей водой;
- Безопасен для природы и человека;
- Уменьшает количество аллергенов в водопроводной воде.
Комплектация:
- Фильтр от накипи;
- Инструкция;
- Упаковка.