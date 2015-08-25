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Фильтр от накипи Aquarus 2P
5.0
1
Найти аналог
Магистральные фильтры с картриджами
    Фильтр от накипи Aquarus 2P
    Арт. X16910809
    5.0
    1
    Фильтр от накипи Aquarus 2P

      Фильтр от накипи Aquarus 2P

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910809
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Aquarus
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1
      Габариты, мм
      		180х98х98
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Фильтр очистки воды AQUARUS 2P 5" используется в водопроводных системах для обеспечения нормальной работы бытовой техники: стиральных машин, душевых кабинок, водонагревателей и котлов, посудомоек. Имея в составе основным элементом фосфатный комплекс в стабилизированной форме, фильтр очищает воду от твердых примесей, и солевых соединений, образующих накипь. Защищая водонагревательные элементы, он продлевает срок службы приборов, использующих проточную воду. Он безопасен для окружающей среды, поэтому может использоваться длительное время. Фильтр AQUARUS 2P 5" хорош и тем, что уменьшает количество аллергенов в воде, заботясь о здоровье пользователей. Несмотря на внешнюю хрупкость, фильтр от накипи является достаточно устойчивым к изменениям в среде, и работает в диапазоне температур от пяти до девяноста пяти градусов. Еще одним плюсом фильтра очистки AQUARUS 2P 5" является то, что с ним уменьшается расход моющего средства как в стиральных, так и в посудомоечных машинах, ведь очищаясь от осадочных элементов, которые обычно есть в воде, устройства работают гораздо эффективнее.

        Преимущества фильтра от накипи Aquarus 2P:

        • Очищает воду от солей накипи;
        • Улучшает работу бытовых приборов;
        • Продлевает срок службы посудомоечных, стиральных машин;
        • Эффективно убирает примеси;
        • Работает и с холодной, и с горячей водой;
        • Безопасен для природы и человека;
        • Уменьшает количество аллергенов в водопроводной воде.

        Комплектация:

        • Фильтр от накипи;
        • Инструкция;
        • Упаковка.