Фильтр от накипи Aquarus 2P

Фильтр очистки воды AQUARUS 2P 5" используется в водопроводных системах для обеспечения нормальной работы бытовой техники: стиральных машин, душевых кабинок, водонагревателей и котлов, посудомоек. Имея в составе основным элементом фосфатный комплекс в стабилизированной форме, фильтр очищает воду от твердых примесей, и солевых соединений, образующих накипь. Защищая водонагревательные элементы, он продлевает срок службы приборов, использующих проточную воду. Он безопасен для окружающей среды, поэтому может использоваться длительное время. Фильтр AQUARUS 2P 5" хорош и тем, что уменьшает количество аллергенов в воде, заботясь о здоровье пользователей. Несмотря на внешнюю хрупкость, фильтр от накипи является достаточно устойчивым к изменениям в среде, и работает в диапазоне температур от пяти до девяноста пяти градусов. Еще одним плюсом фильтра очистки AQUARUS 2P 5" является то, что с ним уменьшается расход моющего средства как в стиральных, так и в посудомоечных машинах, ведь очищаясь от осадочных элементов, которые обычно есть в воде, устройства работают гораздо эффективнее.

Преимущества фильтра от накипи Aquarus 2P:

Очищает воду от солей накипи;

Улучшает работу бытовых приборов;

Продлевает срок службы посудомоечных, стиральных машин;

Эффективно убирает примеси;

Работает и с холодной, и с горячей водой;

Безопасен для природы и человека;

Уменьшает количество аллергенов в водопроводной воде.

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