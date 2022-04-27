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Фильтр для воздуховода Лиссант ФВ-160 1030500040
5.0
2
Найти аналог
Тройники из оцинкованной стали для воздуховодов
    Фильтр для воздуховода Лиссант ФВ-160 1030500040
    Арт. X69914561048
    5.0
    2
    Фильтр для воздуховода Лиссант ФВ-160 1030500040

      Фильтр для воздуховода Лиссант ФВ-160 1030500040

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914561048
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		160
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр для круглых каналов ФВ производства ПК Титан.  Фильтры могут быть установлены на горизонтальных и вертикальных участках воздуховодов.  Крышка крепится к корпусу простыми защёлками. Корпус фильтра снабжён круглыми патрубками для подсоединения воздуховодов или компонентов вентиляционной системы.  Фильтрующий материал выполнен в виде панели из синтетического волокна и имеет класс очистки EU3, EU4 и EU5. 

        Преимущества

        • Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали
        • Высокоэффективный импортный фильтрующий материал