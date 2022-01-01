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Фильтр для воздуховода Лиссант ФВ-250 1030500020
3 200 ₽
Тройники из оцинкованной стали для воздуховодов
    Фильтр для воздуховода Лиссант ФВ-250 1030500020
    Арт. X69914561046
    Фильтр для воздуховода Лиссант ФВ-250 1030500020

      Фильтр для воздуховода Лиссант ФВ-250 1030500020

      3 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X69914561046

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		250
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      3 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр-бокс используется в вентиляционных каналах систем вентиляции и кондиционирования в качестве первой ступени очистки наружного или рециркуляционного воздуха.

        Преимущества

        • Корпус фильтр-бокса выполнен из оцинкованной стали
        • Крышка крепится к корпусу простыми защелками и петлями, что позволяет удобно и быстро менять фильтрующую кассету
        • Используется фильтрующий элемент панельного типа
        • Фильтр-бокс снабжен круглыми соединительными патрубками с резиновыми уплотнителями для присоединения воздуховодов или компонентов системы вентиляции