Фильтр для воздуховода Лиссант ФВ-250 1030500020

Преимущества

Корпус фильтр-бокса выполнен из оцинкованной стали

Крышка крепится к корпусу простыми защелками и петлями, что позволяет удобно и быстро менять фильтрующую кассету

Используется фильтрующий элемент панельного типа

Фильтр-бокс снабжен круглыми соединительными патрубками с резиновыми уплотнителями для присоединения воздуховодов или компонентов системы вентиляции

Фильтр-бокс используется в вентиляционных каналах систем вентиляции и кондиционирования в качестве первой ступени очистки наружного или рециркуляционного воздуха.