Фильтр для воздуховода Лиссант ФВ-250 1030500020
Арт. X69914561046
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, мм
|250
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Количество предметов, шт
|1
- Фильтр-бокс используется в вентиляционных каналах систем вентиляции и кондиционирования в качестве первой ступени очистки наружного или рециркуляционного воздуха.
Преимущества
- Корпус фильтр-бокса выполнен из оцинкованной стали
- Крышка крепится к корпусу простыми защелками и петлями, что позволяет удобно и быстро менять фильтрующую кассету
- Используется фильтрующий элемент панельного типа
- Фильтр-бокс снабжен круглыми соединительными патрубками с резиновыми уплотнителями для присоединения воздуховодов или компонентов системы вентиляции