Фильтр для воздуховода Лиссант ФВ-315 1030500010

Преимущества

Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали

Высокоэффективный импортный фильтрующий материал

Фильтр для круглых каналов ФВ производства ПК Титан. Фильтры могут быть установлены на горизонтальных и вертикальных участках воздуховодов. Крышка крепится к корпусу простыми защёлками. Корпус фильтра снабжён круглыми патрубками для подсоединения воздуховодов или компонентов вентиляционной системы. Фильтрующий материал выполнен в виде панели из синтетического волокна и имеет класс очистки EU3, EU4 и EU5.