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Фильтр для воздуховода Лиссант ФВ-315 1030500010
5.0
2
3 760 ₽
Тройники из оцинкованной стали для воздуховодов
    Фильтр для воздуховода Лиссант ФВ-315 1030500010
    Арт. X69914561044
    5.0
    2
    Фильтр для воздуховода Лиссант ФВ-315 1030500010

      Фильтр для воздуховода Лиссант ФВ-315 1030500010

      3 760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X69914561044
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		315
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      3 760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр для круглых каналов ФВ производства ПК Титан. Фильтры могут быть установлены на горизонтальных и вертикальных участках воздуховодов. Крышка крепится к корпусу простыми защёлками. Корпус фильтра снабжён круглыми патрубками для подсоединения воздуховодов или компонентов вентиляционной системы. Фильтрующий материал выполнен в виде панели из синтетического волокна и имеет класс очистки EU3, EU4 и EU5. 

        Преимущества

        • Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали
        • Высокоэффективный импортный фильтрующий материал