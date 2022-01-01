Фильтр для душа Новая Вода T-5

Преимущества Prio Новая вода

Ресурс 40000 литров

Хромированный удлинитель-переходник в комплекте

Улучшенный хромированный корпус (с 4 квартала 2010 года), сочетающийся с современной сантехникой

Защита кожи и волос от повреждающего воздействия активного хлора и свободных радикалов

Эффективное удаление хлора и других химических примесей из воды

Простота установки и компактность

Совместимость с любым типом современной душевой системы

Легкость замены картриджа

Насадка имеет стандартные присоединительные размеры (1/2”)

Кроме того, в комплект входит переходник-удлинитель для установки насадки перед душевым шлангом в тех случаях, когда такая установка затруднена, благодаря этому фильтр совместим практически с любым типом современной душевой системы

В фильтре-насадке применяется сменный картридж (артикул K910), который обеспечивает трехступенчатую очистку

1 ступень: Механический предфильтр задерживает ржавчину, песок и др. взвеси

3 ступень: Механический постфильтр задерживает осажденные KDF® нерастворимые соединения и осуществляет финишную очистку

Фильтрующий картридж по строению симметричен относительно направления потока воды, что позволяет подключать фильтр-насадку как в прямом, так и в обратном направлении. Такая универсальность позволяет использовать фильтр-насадку при различных схемах подключения

Фильтр-насадка не препятствует обычному креплению душевой лейки на держателе

Возможна установка насадки перед гибким душевым шлангом с использованием переходника-удлинителя, положение переходника с фильтром-насадкой можно регулировать

Возможность установки насадки на гигиеническом душе или биде

Температура фильтруемой воды: от +5 до +65 о С

С Вес (без воды): около 450 г

Присоединительные размеры: 1/2”

Рекомендуемая скорость фильтрации: до 11 л/мин

Номинальный ресурс картриджа: 40000 л или 6 месяцев

Ресурс фильтра для воды PRIO Новая Вода T5 зависит от качества исходной воды

Степень очистки от загрязнений уменьшается в процессе эксплуатации

Для изготовления фильтра используются материалы, имеющие пищевой допуск

Фильтр для душа PRIO Новая Вода T5 оснащен картриджем K910, обеспечивающим трехступенчатую очистку водопроводной воды: сначала механический предфильтр задерживает ржавчину, песок и др. взвеси, затем уникальный патентованный материал KDF®55 удаляет активный хлор, хлорную органику, тяжелые металлы, мышьяк и др. примеси, а также удаляет до 99% свободного хлора в проточной воде в начале использования и до 95% - в конце ресурса. На третьей ступени механический постфильтр задерживает осажденные KDF® нерастворимые соединения и осуществляет финишную очистку воды.