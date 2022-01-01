Фильтр для душа Новая Вода T-5
Арт. X16910801116
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.45
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Габариты, мм
|145х75х75
- Фильтр для душа PRIO Новая Вода T5 оснащен картриджем K910, обеспечивающим трехступенчатую очистку водопроводной воды: сначала механический предфильтр задерживает ржавчину, песок и др. взвеси, затем уникальный патентованный материал KDF®55 удаляет активный хлор, хлорную органику, тяжелые металлы, мышьяк и др. примеси, а также удаляет до 99% свободного хлора в проточной воде в начале использования и до 95% - в конце ресурса. На третьей ступени механический постфильтр задерживает осажденные KDF® нерастворимые соединения и осуществляет финишную очистку воды.
Преимущества Prio Новая вода
- Ресурс 40000 литров
- Хромированный удлинитель-переходник в комплекте
- Улучшенный хромированный корпус (с 4 квартала 2010 года), сочетающийся с современной сантехникой
- Защита кожи и волос от повреждающего воздействия активного хлора и свободных радикалов
- Эффективное удаление хлора и других химических примесей из воды
- Простота установки и компактность
- Совместимость с любым типом современной душевой системы
- Легкость замены картриджа
- Насадка имеет стандартные присоединительные размеры (1/2”)
- Кроме того, в комплект входит переходник-удлинитель для установки насадки перед душевым шлангом в тех случаях, когда такая установка затруднена, благодаря этому фильтр совместим практически с любым типом современной душевой системы
- В фильтре-насадке применяется сменный картридж (артикул K910), который обеспечивает трехступенчатую очистку
- 1 ступень: Механический предфильтр задерживает ржавчину, песок и др. взвеси
- 3 ступень: Механический постфильтр задерживает осажденные KDF® нерастворимые соединения и осуществляет финишную очистку
- Фильтрующий картридж по строению симметричен относительно направления потока воды, что позволяет подключать фильтр-насадку как в прямом, так и в обратном направлении. Такая универсальность позволяет использовать фильтр-насадку при различных схемах подключения
- Фильтр-насадка не препятствует обычному креплению душевой лейки на держателе
- Возможна установка насадки перед гибким душевым шлангом с использованием переходника-удлинителя, положение переходника с фильтром-насадкой можно регулировать
- Возможность установки насадки на гигиеническом душе или биде
- Температура фильтруемой воды: от +5 до +65 оС
- Вес (без воды): около 450 г
- Присоединительные размеры: 1/2”
- Рекомендуемая скорость фильтрации: до 11 л/мин
- Номинальный ресурс картриджа: 40000 л или 6 месяцев
- Ресурс фильтра для воды PRIO Новая Вода T5 зависит от качества исходной воды
- Степень очистки от загрязнений уменьшается в процессе эксплуатации
- Для изготовления фильтра используются материалы, имеющие пищевой допуск