Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фильтр для душа Новая Вода T-5
Найти аналог
Фильтр-насадка на кран
    Фильтр для душа Новая Вода T-5
    Арт. X16910801116
    Фильтр для душа Новая Вода T-5
    Фильтр для душа Новая Вода T-5
      Фильтр для душа Новая Вода T-5
      Фильтр для душа Новая Вода T-5

      Фильтр для душа Новая Вода T-5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801116

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.45
      Габариты, мм
      		145х75х75
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фильтр для душа PRIO Новая Вода T5 оснащен картриджем K910, обеспечивающим трехступенчатую очистку водопроводной воды: сначала механический предфильтр задерживает ржавчину, песок и др. взвеси, затем уникальный патентованный материал KDF®55 удаляет активный хлор, хлорную органику, тяжелые металлы, мышьяк и др. примеси, а также удаляет до 99% свободного хлора в проточной воде в начале использования и до 95% - в конце ресурса. На третьей ступени механический постфильтр задерживает осажденные KDF® нерастворимые соединения и осуществляет финишную очистку воды.

        Преимущества Prio Новая вода

        • Ресурс 40000 литров
        • Хромированный удлинитель-переходник в комплекте
        • Улучшенный хромированный корпус (с 4 квартала 2010 года), сочетающийся с современной сантехникой
        • Защита кожи и волос от повреждающего воздействия активного хлора и свободных радикалов
        • Эффективное удаление хлора и других химических примесей из воды
        • Простота установки и компактность
        • Совместимость с любым типом современной душевой системы
        • Легкость замены картриджа
        • Насадка имеет стандартные присоединительные размеры (1/2”)
        • Кроме того, в комплект входит переходник-удлинитель для установки насадки перед душевым шлангом в тех случаях, когда такая установка затруднена, благодаря этому фильтр совместим практически с любым типом современной душевой системы
        • В фильтре-насадке применяется сменный картридж (артикул K910), который обеспечивает трехступенчатую очистку
        • 1 ступень: Механический предфильтр задерживает ржавчину, песок и др. взвеси
        • 3 ступень: Механический постфильтр задерживает осажденные KDF® нерастворимые соединения и осуществляет финишную очистку
        • Фильтрующий картридж по строению симметричен относительно направления потока воды, что позволяет подключать фильтр-насадку как в прямом, так и в обратном направлении. Такая универсальность позволяет использовать фильтр-насадку при различных схемах подключения
        • Фильтр-насадка не препятствует обычному креплению душевой лейки на держателе
        • Возможна установка насадки перед гибким душевым шлангом с использованием переходника-удлинителя, положение переходника с фильтром-насадкой можно регулировать
        • Возможность установки насадки на гигиеническом душе или биде
        • Температура фильтруемой воды: от +5 до +65 оС
        • Вес (без воды): около 450 г
        • Присоединительные размеры: 1/2”
        • Рекомендуемая скорость фильтрации: до 11 л/мин
        • Номинальный ресурс картриджа: 40000 л или 6 месяцев
        • Ресурс фильтра для воды PRIO Новая Вода T5 зависит от качества исходной воды
        • Степень очистки от загрязнений уменьшается в процессе эксплуатации
        • Для изготовления фильтра используются материалы, имеющие пищевой допуск