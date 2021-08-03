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Проточный фильтр ФОВ-500 12311
5.0
1
350 ₽
Промывные фильтры
    Проточный фильтр ФОВ-500 12311
    Арт. О00000028438
    5.0
    1
    Проточный фильтр ФОВ-500 12311

      Проточный фильтр ФОВ-500 12311

      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028438
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Инструм-Агро
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.055
      Габариты, мм
      		130х67
      Все характеристики
      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр очистки воды ФОВ-500 предназначен для работы в системах капельного полива на входе воды в трубопроводы с условным давлением Py = 0,63 МПа (6,3 кг/см²). Встроенный фильтр обеспечивает высокий уровень очистки: тонкость фильтрации составляет 500 мкм. Устанавливается на входе воды в трубопроводы с условным давлением Py= 0,63 МПа (6,3 кгс/см2).