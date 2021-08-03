Проточный фильтр ФОВ-500 12311
Арт. О00000028438
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.055
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Габариты, мм
|130х67
- Фильтр очистки воды ФОВ-500 предназначен для работы в системах капельного полива на входе воды в трубопроводы с условным давлением Py = 0,63 МПа (6,3 кг/см²). Встроенный фильтр обеспечивает высокий уровень очистки: тонкость фильтрации составляет 500 мкм. Устанавливается на входе воды в трубопроводы с условным давлением Py= 0,63 МПа (6,3 кгс/см2).