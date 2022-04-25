Фильтр для компрессоров Metabo F-200 1/2" 0901063800
Арт. X10991035
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип
|фильтр
|
Посадочный размер, дюйм
|1/4, 3/8
- Фильтр для компрессоров Metabo F-200 1/2" 0901063800 - предназначен для очистки от влаги и пыли сжатого воздуха, поступающего от компрессора к пневмоинструменту
Преимущества
- На корпусе имеется скоба для крепления к стене, также есть возможность установки фильтра в распределительный щит или трубопровод
- Адаптер для подключения к резьбе 3/8" и 1/4" дает возможность использовать его с любыми компрессорами