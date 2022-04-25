Преимущества

На корпусе имеется скоба для крепления к стене, также есть возможность установки фильтра в распределительный щит или трубопровод

Адаптер для подключения к резьбе 3/8" и 1/4" дает возможность использовать его с любыми компрессорами

Фильтр для компрессоров Metabo F-200 1/2" 0901063800 - предназначен для очистки от влаги и пыли сжатого воздуха, поступающего от компрессора к пневмоинструменту