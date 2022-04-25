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Фильтр для компрессоров Metabo F-200 1/2" 0901063800
4.5
2
Найти аналог
Воздушные фильтры для компрессоров
    Фильтр для компрессоров Metabo F-200 1/2" 0901063800
    Арт. X10991035
    4.5
    2
    Фильтр для компрессоров Metabo F-200 1/2" 0901063800

      Фильтр для компрессоров Metabo F-200 1/2" 0901063800

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X10991035
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		фильтр
      Посадочный размер, дюйм
      		1/4, 3/8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр для компрессоров Metabo F-200 1/2" 0901063800 - предназначен для очистки от влаги и пыли сжатого воздуха, поступающего от компрессора к пневмоинструменту

        Преимущества

        • На корпусе имеется скоба для крепления к стене, также есть возможность установки фильтра в распределительный щит или трубопровод
        • Адаптер для подключения к резьбе 3/8" и 1/4" дает возможность использовать его с любыми компрессорами