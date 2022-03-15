Фильтр для вытяжки Ozone MF-3
Арт. X13150546
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|560x470
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Количество, шт
|1
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Цвет
|белый
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Тип
|фильтр
Описание товара:
Фильтр OZONE MF-3 для вытяжки антижировой универсальный. Микрофильтр универсальный с индикатором загрязнения для кухонной вытяжки. Улавливает жировые испарения при работе вытяжки.
Преимущества и особенности:
- Подходит к любым вытяжкам шириной 50–60 см;
- Специальный индикатор информирует о необходимости замены фильтра.
Комплектация:
- Универсальный антижировой фильтр OZONE MF-3 – 1 шт.