Фильтр для вытяжки Ozone MF-3

Описание товара:

Фильтр OZONE MF-3 для вытяжки антижировой универсальный. Микрофильтр универсальный с индикатором загрязнения для кухонной вытяжки. Улавливает жировые испарения при работе вытяжки.

Преимущества и особенности:

Подходит к любым вытяжкам шириной 50–60 см;

Специальный индикатор информирует о необходимости замены фильтра.

Комплектация: