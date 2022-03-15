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Фильтр для вытяжки Ozone MF-3
5.0
2
Найти аналог
Для прочей техники
    Фильтр для вытяжки Ozone MF-3
    Арт. X13150546
    5.0
    2
    Фильтр для вытяжки Ozone MF-3

      Фильтр для вытяжки Ozone MF-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13150546
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ozone
      Габариты, мм
      		560x470
      Количество, шт
      		1
      Цвет
      		белый
      Тип
      		фильтр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Фильтр OZONE MF-3 для вытяжки антижировой универсальный. Микрофильтр универсальный с индикатором загрязнения для кухонной вытяжки. Улавливает жировые испарения при работе вытяжки.

        Преимущества и особенности:

        • Подходит к любым вытяжкам шириной 50–60 см;
        • Специальный индикатор информирует о необходимости замены фильтра.

        Комплектация:

        • Универсальный антижировой фильтр OZONE MF-3 – 1 шт.