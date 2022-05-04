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Фильтр Fusitek 32 FT07603
5.0
2
408 ₽
Пластиковые фитинг-фильтры и полифосфатные
    Фильтр Fusitek 32 FT07603
    Арт. X4289167
    5.0
    2
    Фильтр Fusitek 32 FT07603

      Фильтр Fusitek 32 FT07603

      408 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X4289167
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fusitek
      Тип фильтра
      		косой фильтр
      Тип резьбы
      		внутренняя/внутренняя
      Макс. диаметр трубы, мм
      		32
      Материал
      		латунь, полипропилен
      Все характеристики
      408 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Косой фильтр механической (грубой) очистки из полипропилена серии FT076 используется для очистки воды от механических примесей (грязь, ил, песок, ржавчина или шлам). Соединение с трубой осуществляется методом термофузионной раструбной сварки. Для получения надежного гомогенного соединения трубы и фитинга используйте профессиональный монтажный инструмент марки Fusitek®. Фильтры изготавливаются диаметрами от 20 мм до 32 мм. Внутри фильтра находится фильтрующий элемент – сетка из нержавеющей стали. Фильтр на магистрали устанавливается только колбой вниз. Для очистки фильтра необходимо открутить латунную заглушку, вытащить и промыть фильтрующий элемент.