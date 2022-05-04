Фильтр Fusitek 32 FT07603

Косой фильтр механической (грубой) очистки из полипропилена серии FT076 используется для очистки воды от механических примесей (грязь, ил, песок, ржавчина или шлам). Соединение с трубой осуществляется методом термофузионной раструбной сварки. Для получения надежного гомогенного соединения трубы и фитинга используйте профессиональный монтажный инструмент марки Fusitek®. Фильтры изготавливаются диаметрами от 20 мм до 32 мм. Внутри фильтра находится фильтрующий элемент – сетка из нержавеющей стали. Фильтр на магистрали устанавливается только колбой вниз. Для очистки фильтра необходимо открутить латунную заглушку, вытащить и промыть фильтрующий элемент.