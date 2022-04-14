Фильтр для компрессоров Gav 10081 F-180, 1/4"

Преимущества

Главным преимуществом итальянского оборудования GAV является долгий срок службы, надежность и прочность

Оборудование GAV соответствует международным стандартам качества

Фильтр Gav 10081 F-180 (1/4") предназначен для очистки от влаги и пыли сжатого воздуха, поступающего от компрессора к пневмоинструменту. Подключается к магистрали с помощью резьбы 1/4". Своевременная замена фильтра способствует увеличению срока службы инструмента