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Фильтр для компрессоров Gav 10081 F-180, 1/4"
5.0
1
4 550 ₽
Воздушные фильтры для компрессоров
    Фильтр для компрессоров Gav 10081 F-180, 1/4"
    Арт. 718164
    5.0
    1
    Фильтр для компрессоров Gav 10081 F-180, 1/4"

      Фильтр для компрессоров Gav 10081 F-180, 1/4"

      4 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 718164
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Тип
      		фильтр
      Посадочный размер, дюйм
      		1/4
      Все характеристики
      4 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр Gav 10081 F-180 (1/4") предназначен для очистки от влаги и пыли сжатого воздуха, поступающего от компрессора к пневмоинструменту. Подключается к магистрали с помощью резьбы 1/4". Своевременная замена фильтра способствует увеличению срока службы инструмента

        Преимущества

        • Главным преимуществом итальянского оборудования GAV является долгий срок службы, надежность и прочность
        • Оборудование GAV соответствует международным стандартам качества