Фильтр для компрессоров Gav 10081 F-180, 1/4"
Арт. 718164
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Тип
|фильтр
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Посадочный размер, дюйм
|1/4
- Фильтр Gav 10081 F-180 (1/4") предназначен для очистки от влаги и пыли сжатого воздуха, поступающего от компрессора к пневмоинструменту. Подключается к магистрали с помощью резьбы 1/4". Своевременная замена фильтра способствует увеличению срока службы инструмента
Преимущества
- Главным преимуществом итальянского оборудования GAV является долгий срок службы, надежность и прочность
- Оборудование GAV соответствует международным стандартам качества