Преимущества

Своевременная замена фильтра способствует увеличению срока службы инструмента

Фильтр для компрессоров Gav 13027 FR-200 (1/2") - предназначен для очистки от влаги и пыли сжатого воздуха, поступающего от компрессора.На корпусе имеется вентиль для регулировки давления, таким образом, фильтр также выполняет функцию регулятора. Подключается к магистрали с помощью резьбы 1/2''