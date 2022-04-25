Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фильтр для компрессоров Gav 10087 FR-200, 3/8"
5.0
2
7 983 ₽
8 404 ₽
Воздушные фильтры для компрессоров
    Фильтр для компрессоров Gav 10087 FR-200, 3/8"
    Арт. 71867
    5.0
    2
    Фильтр для компрессоров Gav 10087 FR-200, 3/8"

      Фильтр для компрессоров Gav 10087 FR-200, 3/8"

      • -421 ₽
      7 983 ₽
      8 404 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 71867
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Тип
      		фильтр
      Посадочный размер, дюйм
      		3/8
      Все характеристики
      • -421 ₽
      7 983 ₽
      8 404 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр для компрессоров Gav 10087 FR-200 (3/8") - предназначен для очистки от влаги и пыли сжатого воздуха, поступающего от компрессора.
        На корпусе имеется вентиль для регулировки давления, таким образом, фильтр также выполняет функцию регулятора. Подключается к магистрали с помощью резьбы 3/8''.

        Преимущества

        • Своевременная замена фильтра способствует увеличению срока службы инструмента