Преимущества

Своевременная замена фильтра способствует увеличению срока службы инструмента

Фильтр для компрессоров Gav 10087 FR-200 (3/8") - предназначен для очистки от влаги и пыли сжатого воздуха, поступающего от компрессора.На корпусе имеется вентиль для регулировки давления, таким образом, фильтр также выполняет функцию регулятора. Подключается к магистрали с помощью резьбы 3/8''.