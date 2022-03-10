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Фильтр под мойку Гейзер Био 321
5.0
2
4 339 ₽
5 690 ₽
Фильтры с отдельным краном
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Гейзер Био 321
Арт. X16910801231
5.0
2
Фильтр под мойку Гейзер Био 321
Фильтр под мойку Гейзер Био 321
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Гейзер Био 321
Фильтр под мойку Гейзер Био 321

Фильтр под мойку Гейзер Био 321

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  • -1 351 ₽
4 339 ₽
5 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X16910801231
5.0
2

Характеристики

Производитель
Гейзер
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Вес, кг
5
Габариты, мм
400х370х150
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 351 ₽
4 339 ₽
5 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Трехступенчатый фильтр Гейзер Био 321 11040 укомплектован краном и предназначен для очищения жесткой воды. Фильтр очищает воду от механических примесей, удаляет хлор и кондиционирует воду, улучшает вкус, цвет и запах воды. Картридж Арагон БИО получил сертификат по системе ГОСТ Р на употребление очищенной воды без кипячения. Арагон БИО эффективно умягчает воду, обеспечивает защиту от вирусов и бактерий.

    Преимущества

    • Картридж механической очистки 5 мкм
    • Картридж Арагон 2 Био
    • Картридж из углеродного волокна ММВ
    • Кран 6
    • Выпускается в белом корпусе
    • Ресурс  7000 л (с учетом самостоятельной регенерации до 25 000 л)
    • Температура очищаемой воды до 40 градусов
    • Рекомендуемая скорость фильтрации до 3 л/мин
    • Рабочее давление - не мене 0.5 атм
    • В системе очистки используются корпуса, прошедшие испытания давлением в 25 атм