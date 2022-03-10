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Фильтр под мойку Гейзер Био 321
Арт. X16910801231
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5
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Габариты, мм
|400х370х150
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- Трехступенчатый фильтр Гейзер Био 321 11040 укомплектован краном и предназначен для очищения жесткой воды. Фильтр очищает воду от механических примесей, удаляет хлор и кондиционирует воду, улучшает вкус, цвет и запах воды. Картридж Арагон БИО получил сертификат по системе ГОСТ Р на употребление очищенной воды без кипячения. Арагон БИО эффективно умягчает воду, обеспечивает защиту от вирусов и бактерий.
Преимущества
- Картридж механической очистки 5 мкм
- Картридж Арагон 2 Био
- Картридж из углеродного волокна ММВ
- Кран 6
- Выпускается в белом корпусе
- Ресурс 7000 л (с учетом самостоятельной регенерации до 25 000 л)
- Температура очищаемой воды до 40 градусов
- Рекомендуемая скорость фильтрации до 3 л/мин
- Рабочее давление - не мене 0.5 атм
- В системе очистки используются корпуса, прошедшие испытания давлением в 25 атм