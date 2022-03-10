Фильтр под мойку Гейзер Био 321

Преимущества

Картридж механической очистки 5 мкм

Картридж Арагон 2 Био

Картридж из углеродного волокна ММВ

Кран 6

Выпускается в белом корпусе

Ресурс 7000 л (с учетом самостоятельной регенерации до 25 000 л)

Температура очищаемой воды до 40 градусов

Рекомендуемая скорость фильтрации до 3 л/мин

Рабочее давление - не мене 0.5 атм

В системе очистки используются корпуса, прошедшие испытания давлением в 25 атм

Трехступенчатый фильтр Гейзер Био 321 11040 укомплектован краном и предназначен для очищения жесткой воды. Фильтр очищает воду от механических примесей, удаляет хлор и кондиционирует воду, улучшает вкус, цвет и запах воды. Картридж Арагон БИО получил сертификат по системе ГОСТ Р на употребление очищенной воды без кипячения. Арагон БИО эффективно умягчает воду, обеспечивает защиту от вирусов и бактерий.