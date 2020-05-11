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Фильтр под мойку Гейзер Био 331
Арт. X16910801233
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5
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Габариты, мм
|400х370х150
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- Трехступенчатый фильтр Гейзер Био 331 16016 используется для очищения жесткой воды от растворенного железа и солей жесткости. За счет фильтров ММВ и Арагон 2 БИО осуществляется очищение воды от хлора, вирусов и бактерий, а также различных примесей. В комплект поставки входит кран. Корпус фильтра прошел испытания давлением в 25 атм.
Преимущества
- Картридж Арагон 2 Био
- Умягчение воды (картридж БС)
- Картридж из углеродного волокна ММВ
- Кран 6
- Выпускается в белом корпусе
- Ресурс 7000 л (с учетом самостоятельной регенерации до 25 000 л)
- Температура очищаемой воды до 40 градусов
- Рекомендуемая скорость фильтрации до 3 л/мин
- Рабочее давление - не мене 0.5 атм
- В системе очистки используются корпуса, прошедшие испытания давлением в 25 атм