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Фильтр под мойку Гейзер Био 331
4.8
8
5 196 ₽
7 890 ₽
Фильтры с отдельным краном
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Гейзер Био 331
Арт. X16910801233
4.8
8
Фильтр под мойку Гейзер Био 331
Фильтр под мойку Гейзер Био 331
Фильтр под мойку Гейзер Био 331
Фильтр под мойку Гейзер Био 331
Фильтр под мойку Гейзер Био 331
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Гейзер Био 331
Фильтр под мойку Гейзер Био 331
Фильтр под мойку Гейзер Био 331
Фильтр под мойку Гейзер Био 331
Фильтр под мойку Гейзер Био 331

Фильтр под мойку Гейзер Био 331

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5 196 ₽
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  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X16910801233
4.8
8

Характеристики

Производитель
Гейзер
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Вес, кг
5
Габариты, мм
400х370х150
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 694 ₽
5 196 ₽
7 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Трехступенчатый фильтр Гейзер Био 331 16016 используется для очищения жесткой воды от растворенного железа и солей жесткости. За счет фильтров ММВ и Арагон 2 БИО осуществляется очищение воды от хлора, вирусов и бактерий, а также различных примесей. В комплект поставки входит кран. Корпус фильтра прошел испытания давлением в 25 атм.

    Преимущества

    • Картридж Арагон 2 Био
    • Умягчение воды (картридж БС)
    • Картридж из углеродного волокна ММВ
    • Кран 6
    • Выпускается в белом корпусе
    • Ресурс 7000 л (с учетом самостоятельной регенерации до 25 000 л)
    • Температура очищаемой воды до 40 градусов
    • Рекомендуемая скорость фильтрации до 3 л/мин
    • Рабочее давление - не мене 0.5 атм
    • В системе очистки используются корпуса, прошедшие испытания давлением в 25 атм