Фильтр под мойку Гейзер Био 331

Преимущества

Картридж Арагон 2 Био

Умягчение воды (картридж БС)

Картридж из углеродного волокна ММВ

Кран 6

Выпускается в белом корпусе

Ресурс 7000 л (с учетом самостоятельной регенерации до 25 000 л)

Температура очищаемой воды до 40 градусов

Рекомендуемая скорость фильтрации до 3 л/мин

Рабочее давление - не мене 0.5 атм

В системе очистки используются корпуса, прошедшие испытания давлением в 25 атм

Трехступенчатый фильтр Гейзер Био 331 16016 используется для очищения жесткой воды от растворенного железа и солей жесткости. За счет фильтров ММВ и Арагон 2 БИО осуществляется очищение воды от хлора, вирусов и бактерий, а также различных примесей. В комплект поставки входит кран. Корпус фильтра прошел испытания давлением в 25 атм.