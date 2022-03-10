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Фильтр под мойку Гейзер Био 341
5.0
2
4 669 ₽
5 990 ₽
Фильтры с отдельным краном
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Гейзер Био 341
Арт. X16910801235
5.0
2
Фильтр под мойку Гейзер Био 341
Фильтр под мойку Гейзер Био 341
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Гейзер Био 341
Фильтр под мойку Гейзер Био 341

Фильтр под мойку Гейзер Био 341

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  • -1 321 ₽
4 669 ₽
5 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
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    из 2 магазинов, бесплатно
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    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X16910801235
5.0
2

Характеристики

Производитель
Гейзер
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Вес, кг
4.7
Габариты, мм
380х310х140
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 321 ₽
4 669 ₽
5 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Трехступенчатый фильтр Гейзер Био 341 18050 предназначен для очищения воды с большим содержание растворенного железа. Фильтр состоит из пластикового корпуса белого цвета и трех ступеней очистки. Первая ступень - картридж БА, который методом каталитического окисления удаляет избыточное растворенное железо. Вторая ступень - картридж Арагон-Ж БИО задерживает самые мелкие механические частицы и удаляет растворенные химические примеси. Третья степень - картридж ММВ для очистки воды от хлора, органических соединений, посторонних запахов. Фильтр устанавливается под мойку и комплектуется краном №6 для чистой воды.

    Преимущества

    • Температура воды - 40°С
    • Рабочее давление не менее 0.5 атм
    • Производительность - 3 литра в минуту
    • Ресурс картриджа ММВ - 10000 литров
    • Для воды с высоким содержание железа
    • Три ступени очистки
    • Кран №6