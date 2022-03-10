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Фильтр под мойку Гейзер Био 341
Арт. X16910801235
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.7
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Габариты, мм
|380х310х140
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- Трехступенчатый фильтр Гейзер Био 341 18050 предназначен для очищения воды с большим содержание растворенного железа. Фильтр состоит из пластикового корпуса белого цвета и трех ступеней очистки. Первая ступень - картридж БА, который методом каталитического окисления удаляет избыточное растворенное железо. Вторая ступень - картридж Арагон-Ж БИО задерживает самые мелкие механические частицы и удаляет растворенные химические примеси. Третья степень - картридж ММВ для очистки воды от хлора, органических соединений, посторонних запахов. Фильтр устанавливается под мойку и комплектуется краном №6 для чистой воды.
Преимущества
- Температура воды - 40°С
- Рабочее давление не менее 0.5 атм
- Производительность - 3 литра в минуту
- Ресурс картриджа ММВ - 10000 литров
- Для воды с высоким содержание железа
- Три ступени очистки
- Кран №6