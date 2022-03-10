Фильтр под мойку Гейзер Био 341

Преимущества

Температура воды - 40°С

Рабочее давление не менее 0.5 атм

Производительность - 3 литра в минуту

Ресурс картриджа ММВ - 10000 литров

Для воды с высоким содержание железа

Три ступени очистки

Кран №6

Трехступенчатый фильтр Гейзер Био 341 18050 предназначен для очищения воды с большим содержание растворенного железа. Фильтр состоит из пластикового корпуса белого цвета и трех ступеней очистки. Первая ступень - картридж БА, который методом каталитического окисления удаляет избыточное растворенное железо. Вторая ступень - картридж Арагон-Ж БИО задерживает самые мелкие механические частицы и удаляет растворенные химические примеси. Третья степень - картридж ММВ для очистки воды от хлора, органических соединений, посторонних запахов. Фильтр устанавливается под мойку и комплектуется краном №6 для чистой воды.