Фильтр под мойку Гейзер 3 ИВС Люкс

Преимущества

Фильтр для очистки очень жесткой воды

Картридж Арагон 2

Умягчение воды (картридж БС)

Картридж из прессованного активированного угля СВС (карбон блок) с бактериостатической добавкой серебра cертифицирован NSF (CRT.062303.02124001.R1)

Возможность регенерации картриджа

Выпускается в белом корпусе

Кран для чистой воды 3

Ресурс 7000 л (с учетом самостоятельной регенерации до 25 000 л)

Температура очищаемой воды до 40 градусов

Рекомендуемая скорость фильтрации до 3 л/мин

Рабочее давление - не мене 0.5 атм

В системе очистки используются корпуса, прошедшие испытания давлением в 25 атм

Трехступенчатый фильтр Гейзер 3 ИВС Люкс для сверхжесткой воды 16009 обеспечивает очищение воды от солей жесткости, механических частиц, химических примесей. В комплекте поставляется кран для чистой воды. Температура очищаемой воды не должна превышать 40 градусов. Ресурс картриджа составляет 7000 литров. Фильтр предназначен для очищения очень жесткой воды.