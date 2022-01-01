Фильтр под мойку Гейзер 3 ИВС Люкс
Арт. X16910801232
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5
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Габариты, мм
|400х370х150
- Трехступенчатый фильтр Гейзер 3 ИВС Люкс для сверхжесткой воды 16009 обеспечивает очищение воды от солей жесткости, механических частиц, химических примесей. В комплекте поставляется кран для чистой воды. Температура очищаемой воды не должна превышать 40 градусов. Ресурс картриджа составляет 7000 литров. Фильтр предназначен для очищения очень жесткой воды.
Преимущества
- Фильтр для очистки очень жесткой воды
- Картридж Арагон 2
- Умягчение воды (картридж БС)
- Картридж из прессованного активированного угля СВС (карбон блок) с бактериостатической добавкой серебра cертифицирован NSF (CRT.062303.02124001.R1)
- Возможность регенерации картриджа
- Выпускается в белом корпусе
- Кран для чистой воды 3
- Ресурс 7000 л (с учетом самостоятельной регенерации до 25 000 л)
- Температура очищаемой воды до 40 градусов
- Рекомендуемая скорость фильтрации до 3 л/мин
- Рабочее давление - не мене 0.5 атм
- В системе очистки используются корпуса, прошедшие испытания давлением в 25 атм