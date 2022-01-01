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Фильтр под мойку Гейзер 3 ИВС Люкс
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Фильтры под мойку
    Фильтр под мойку Гейзер 3 ИВС Люкс
    Арт. X16910801232
    Фильтр под мойку Гейзер 3 ИВС Люкс

      Фильтр под мойку Гейзер 3 ИВС Люкс

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X16910801232

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5
      Габариты, мм
      		400х370х150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трехступенчатый фильтр Гейзер 3 ИВС Люкс для сверхжесткой воды 16009 обеспечивает очищение воды от солей жесткости, механических частиц, химических примесей. В комплекте поставляется кран для чистой воды. Температура очищаемой воды не должна превышать 40 градусов. Ресурс картриджа составляет 7000 литров. Фильтр предназначен для очищения очень жесткой воды.

        Преимущества

        • Фильтр для очистки очень жесткой воды
        • Картридж Арагон 2
        • Умягчение воды (картридж БС)
        • Картридж из прессованного активированного угля СВС (карбон блок) с бактериостатической добавкой серебра cертифицирован NSF (CRT.062303.02124001.R1)
        • Возможность регенерации картриджа
        • Выпускается в белом корпусе
        • Кран для чистой воды 3
        • Ресурс 7000 л (с учетом самостоятельной регенерации до 25 000 л)
        • Температура очищаемой воды до 40 градусов
        • Рекомендуемая скорость фильтрации до 3 л/мин
        • Рабочее давление - не мене 0.5 атм
        • В системе очистки используются корпуса, прошедшие испытания давлением в 25 атм