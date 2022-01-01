Фильтр под мойку Гейзер 3 ИВЖ Люкс

Преимущества

Три ступени очистки

Улучшает запах и вкус воды

Делает воду абсолютно прозрачной

Извлекает из воды ионы тяжелых металлов

Очищенная вода готова к употреблению (без кипячения)

Легко устанавливается и эксплуатируется

Представленный фильтр водный ГЕЙЗЕР 3 ИВЖ Люкс необходим для очистки жесткой воды. Пройдя трехступенчатую систему фильтрации, вода становится настолько чистой, что ее можно пить без предварительного кипячения. Фирменные фильтры очень эффективны и очищают воду как от механических примесей (ржавчина, песок), так и от вредных для здоровья человека веществ, а именно: хлор, кишечная палочка и вирус гепатита А, радиоактивные металлы, железо, пестициды и др. С полным перечнем водных загрязнений, которые задерживает фильтр, можно ознакомиться в инструкции, которая поставляется в комплекте с ГЕЙЗЕР 3 ИВЖ Люкс.