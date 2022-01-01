Фильтр под мойку Гейзер 3 ИВЖ Люкс
Арт. X16910801373
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.7
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Габариты, мм
|370х150х400
- Представленный фильтр водный ГЕЙЗЕР 3 ИВЖ Люкс необходим для очистки жесткой воды. Пройдя трехступенчатую систему фильтрации, вода становится настолько чистой, что ее можно пить без предварительного кипячения. Фирменные фильтры очень эффективны и очищают воду как от механических примесей (ржавчина, песок), так и от вредных для здоровья человека веществ, а именно: хлор, кишечная палочка и вирус гепатита А, радиоактивные металлы, железо, пестициды и др. С полным перечнем водных загрязнений, которые задерживает фильтр, можно ознакомиться в инструкции, которая поставляется в комплекте с ГЕЙЗЕР 3 ИВЖ Люкс.
Преимущества
- Три ступени очистки
- Улучшает запах и вкус воды
- Делает воду абсолютно прозрачной
- Извлекает из воды ионы тяжелых металлов
- Очищенная вода готова к употреблению (без кипячения)
- Легко устанавливается и эксплуатируется