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Фильтр под мойку Гейзер 3 ИВЖ Люкс
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Фильтры под мойку
    Фильтр под мойку Гейзер 3 ИВЖ Люкс
    Арт. X16910801373
    Фильтр под мойку Гейзер 3 ИВЖ Люкс
    Фильтр под мойку Гейзер 3 ИВЖ Люкс
      Фильтр под мойку Гейзер 3 ИВЖ Люкс
      Фильтр под мойку Гейзер 3 ИВЖ Люкс

      Фильтр под мойку Гейзер 3 ИВЖ Люкс

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801373

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		4.7
      Габариты, мм
      		370х150х400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Представленный фильтр водный ГЕЙЗЕР 3 ИВЖ Люкс необходим для очистки жесткой воды. Пройдя трехступенчатую систему фильтрации, вода становится настолько чистой, что ее можно пить без предварительного кипячения. Фирменные фильтры очень эффективны и очищают воду как от механических примесей (ржавчина, песок), так и от вредных для здоровья человека веществ, а именно: хлор, кишечная палочка и вирус гепатита А, радиоактивные металлы, железо, пестициды и др. С полным перечнем водных загрязнений, которые задерживает фильтр, можно ознакомиться в инструкции, которая поставляется в комплекте с ГЕЙЗЕР 3 ИВЖ Люкс.

        Преимущества

        • Три ступени очистки
        • Улучшает запах и вкус воды
        • Делает воду абсолютно прозрачной
        • Извлекает из воды ионы тяжелых металлов
        • Очищенная вода готова к употреблению (без кипячения)
        • Легко устанавливается и эксплуатируется