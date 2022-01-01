Фильтр под мойку Гейзер 3 К Люкс 18021
Арт. X16910801234
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5
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Габариты, мм
|390х360х150
- Трехступенчатый фильтр Гейзер 3 К Люкс для железистой воды 18021 обеспечивает эффективное удавление избыточного растворенного железа из водопроводной воды. Состоит из пластикового корпуса белого цвета с тремя ступенями очистки. Оснащен картриджем БА для обезжелезивания воды, картриджем Арагон, который задерживает мелкие механические частицы и картриджем СВС для удаления хлора, постороннего запаха и улучшения вкуса воды.
Преимущества
- Температура воды - 40°С
- Рабочее давление не менее 0.5 атм
- Производительность - 3 литра в минуту
- Ресурс картриджа Арагон - 7000 литров
- Для воды с высоким содержанием железа