Фильтр под мойку Гейзер 3 К Люкс 18021

Преимущества

Температура воды - 40°С

Рабочее давление не менее 0.5 атм

Производительность - 3 литра в минуту

Ресурс картриджа Арагон - 7000 литров

Для воды с высоким содержанием железа

Трехступенчатый фильтр Гейзер 3 К Люкс для железистой воды 18021 обеспечивает эффективное удавление избыточного растворенного железа из водопроводной воды. Состоит из пластикового корпуса белого цвета с тремя ступенями очистки. Оснащен картриджем БА для обезжелезивания воды, картриджем Арагон, который задерживает мелкие механические частицы и картриджем СВС для удаления хлора, постороннего запаха и улучшения вкуса воды.