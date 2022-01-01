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Фильтр под мойку Гейзер 3 К Люкс 18021
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Фильтры под мойку
    Фильтр под мойку Гейзер 3 К Люкс 18021
    Арт. X16910801234
    Фильтр под мойку Гейзер 3 К Люкс 18021

      Фильтр под мойку Гейзер 3 К Люкс 18021

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X16910801234

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5
      Габариты, мм
      		390х360х150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трехступенчатый фильтр Гейзер 3 К Люкс для железистой воды 18021 обеспечивает эффективное удавление избыточного растворенного железа из водопроводной воды. Состоит из пластикового корпуса белого цвета с тремя ступенями очистки. Оснащен картриджем БА для обезжелезивания воды, картриджем Арагон, который задерживает мелкие механические частицы и картриджем СВС для удаления хлора, постороннего запаха и улучшения вкуса воды.

        Преимущества

        • Температура воды - 40°С
        • Рабочее давление не менее 0.5 атм
        • Производительность - 3 литра в минуту
        • Ресурс картриджа Арагон - 7000 литров
        • Для воды с высоким содержанием железа