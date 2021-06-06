Фильтр под мойку Гейзер 3ВК Люкс 19060
Арт. X16910801230
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.2
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Габариты, мм
|400х370х150
- Трехступенчатый фильтр Гейзер ВК люкс для жесткой воды 3 19060 предназначен для очистки жесткой водопроводной воды до питьевого качества. Вода очищается в три этапа: осадочный картридж останавливает механические частицы, грязь и растворенные примеси, картридж БС - для удаления избыточных солей жесткости, картридж СВС сорбирует воду, удаляет хлор и органику. В комплекте с фильтром идет кран для чистой воды №3.
Преимущества
- Корпус трехступенчатого фильтра Гейзер ВК люкс для жесткой воды 3 19060 изготовлен из прочного пластика белого цвета
- В картриджах содержится серебро в металлической не смываемой форме, исключающей его попадание в очищенную воду. Серебро блокирует размножение отфильтрованных микроорганизмов
- Температура воды - 40°С
- Рабочее давление не менее 0.5 атм
- Производительность - 3 литра в минуту
- Ресурс картриджа СВС - 7000 литров
- Для жесткой воды
- Три ступени очистки: осадочный картридж, БС, СВС