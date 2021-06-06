Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фильтр под мойку Гейзер 3ВК Люкс 19060
4.3
6
Найти аналог
Фильтры с отдельным краном
    Фильтр под мойку Гейзер 3ВК Люкс 19060
    Арт. X16910801230
    4.3
    6
    Фильтр под мойку Гейзер 3ВК Люкс 19060
    Фильтр под мойку Гейзер 3ВК Люкс 19060
    Фильтр под мойку Гейзер 3ВК Люкс 19060
      Фильтр под мойку Гейзер 3ВК Люкс 19060
      Фильтр под мойку Гейзер 3ВК Люкс 19060
      Фильтр под мойку Гейзер 3ВК Люкс 19060

      Фильтр под мойку Гейзер 3ВК Люкс 19060

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X16910801230
      4.3
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.2
      Габариты, мм
      		400х370х150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трехступенчатый фильтр Гейзер ВК люкс для жесткой воды 3 19060 предназначен для очистки жесткой водопроводной воды до питьевого качества. Вода очищается в три этапа: осадочный картридж останавливает механические частицы, грязь и растворенные примеси, картридж БС - для удаления избыточных солей жесткости, картридж СВС сорбирует воду, удаляет хлор и органику. В комплекте с фильтром идет кран для чистой воды №3. 

        Преимущества

        • Корпус трехступенчатого фильтра Гейзер ВК люкс для жесткой воды 3 19060 изготовлен из прочного пластика белого цвета
        • В картриджах содержится серебро в металлической не смываемой форме, исключающей его попадание в очищенную воду. Серебро блокирует размножение отфильтрованных микроорганизмов
        • Температура воды - 40°С
        • Рабочее давление не менее 0.5 атм
        • Производительность - 3 литра в минуту
        • Ресурс картриджа СВС - 7000 литров
        • Для жесткой воды
        • Три ступени очистки: осадочный картридж, БС, СВС