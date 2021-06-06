Фильтр под мойку Гейзер 3ВК Люкс 19060

Преимущества

Корпус трехступенчатого фильтра Гейзер ВК люкс для жесткой воды 3 19060 изготовлен из прочного пластика белого цвета

В картриджах содержится серебро в металлической не смываемой форме, исключающей его попадание в очищенную воду. Серебро блокирует размножение отфильтрованных микроорганизмов

Температура воды - 40°С

Рабочее давление не менее 0.5 атм

Производительность - 3 литра в минуту

Ресурс картриджа СВС - 7000 литров

Для жесткой воды

Три ступени очистки: осадочный картридж, БС, СВС

Трехступенчатый фильтр Гейзер ВК люкс для жесткой воды 3 19060 предназначен для очистки жесткой водопроводной воды до питьевого качества. Вода очищается в три этапа: осадочный картридж останавливает механические частицы, грязь и растворенные примеси, картридж БС - для удаления избыточных солей жесткости, картридж СВС сорбирует воду, удаляет хлор и органику. В комплекте с фильтром идет кран для чистой воды №3.