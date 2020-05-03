Магистральный фильтр Гейзер 1ПФ

Преимущества

Позволяет снизить расход моющих порошков и электроэнергии

Уменьшает образование известковых отложений

Можно устанавливать на магистраль горячей и холодной воды

Защищает бытовые приборы от поломок, вызванных избыточным скоплением накипи на нагревательных элементах

Для визуального контроля водоочистное устройство имеет прозрачный корпус

Удобное пополнение фильтрующего вещества

Простая, надежная конструкция

Большой ресурс — рассчитан на минимум 200 полных циклов стирки

Фильтр Гейзер Гейзер 1ПФ предназначен для умягчения и очищения воды, идущей на технические цели. Это магистральное очистное устройство. Его устанавливают непосредственно в водопроводную систему квартиры или дома. С помощью данного устройства производится фильтрация воды, которая используется для мытья посуды, стирки, принятия душа. Водный фильтр Гейзер Гейзер 1ПФ содержит полифосфат, эффективно защищающий нагревательные элементы бытовых приборов (машин стиральных или посудомоечных, бойлеров). Он нейтрализует известковые отложения и железо, предотвращая образование накипи. Данная модель фильтрующего устройства не предназначена для подготовки питьевой воды.