Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Магистральный фильтр Гейзер 1ПФ
4.3
8
399 ₽
539 ₽
Магистральные фильтры с картриджами
    Магистральный фильтр Гейзер 1ПФ
    Арт. X16910801238
    4.3
    8
    Магистральный фильтр Гейзер 1ПФ
    Магистральный фильтр Гейзер 1ПФ
    Магистральный фильтр Гейзер 1ПФ
    Магистральный фильтр Гейзер 1ПФ
      Магистральный фильтр Гейзер 1ПФ
      Магистральный фильтр Гейзер 1ПФ
      Магистральный фильтр Гейзер 1ПФ
      Магистральный фильтр Гейзер 1ПФ

      Магистральный фильтр Гейзер 1ПФ

      • -140 ₽
      399 ₽
      539 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 10 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Арт. X16910801238
      4.3
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Подключение к водопроводу
      		требуется
      Вес, кг
      		0.45
      Габариты, мм
      		80х130х80
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      • -140 ₽
      399 ₽
      539 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 10 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр Гейзер Гейзер 1ПФ предназначен для умягчения и очищения воды, идущей на технические цели. Это магистральное очистное устройство. Его устанавливают непосредственно в водопроводную систему квартиры или дома. С помощью данного устройства производится фильтрация воды, которая используется для мытья посуды, стирки, принятия душа. Водный фильтр Гейзер Гейзер 1ПФ содержит полифосфат, эффективно защищающий нагревательные элементы бытовых приборов (машин стиральных или посудомоечных, бойлеров). Он нейтрализует известковые отложения и железо, предотвращая образование накипи. Данная модель фильтрующего устройства не предназначена для подготовки питьевой воды.

        Преимущества

        • Позволяет снизить расход моющих порошков и электроэнергии
        • Уменьшает образование известковых отложений
        • Можно устанавливать на магистраль горячей и холодной воды
        • Защищает бытовые приборы от поломок, вызванных избыточным скоплением накипи на нагревательных элементах
        • Для визуального контроля водоочистное устройство имеет прозрачный корпус
        • Удобное пополнение фильтрующего вещества
        • Простая, надежная конструкция
        • Большой ресурс — рассчитан на минимум 200 полных циклов стирки