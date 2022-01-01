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Фильтр под мойку Гейзер Престиж-2 20006
Найти аналог
Фильтры под мойку
    Фильтр под мойку Гейзер Престиж-2 20006
    Арт. X16910801236
    Фильтр под мойку Гейзер Престиж-2 20006
    Фильтр под мойку Гейзер Престиж-2 20006
    Фильтр под мойку Гейзер Престиж-2 20006
    Фильтр под мойку Гейзер Престиж-2 20006
      Фильтр под мойку Гейзер Престиж-2 20006
      Фильтр под мойку Гейзер Престиж-2 20006
      Фильтр под мойку Гейзер Престиж-2 20006
      Фильтр под мойку Гейзер Престиж-2 20006

      Фильтр под мойку Гейзер Престиж-2 20006

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X16910801236

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.5
      Габариты, мм
      		345х145х95
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • ГЕЙЗЕР Гейзер-Престиж-2 (с баком 3,8л.) (Стандарт) 20006 - фильтр комплектуется уникальным запатентованным блоком предочистки, накопительным баком общим объемом 3,8 л, позволяющим хранить 1,2 л очищенной воды, мембраной с производительностью 50 галлонов в день производства США.Технические характеристики:Обратноосмотическая мембрана Vontron с увеличенным сроком службы и износостойкостьюКомпактный модуль предочисткиНакопительный бак 3.8 лКран для чистой воды №1Ступеней очистки: 3Цвет корпуса: белыйМатериал корпуса: пластикПроизводительность: до 200л/сутРабочее давление: от 1,5 до 8 атмt очищаемой воды:до 40СГабариты фильтра: в/ш/г 15/35/12Габариты бака: в/ш 23/16Вес: 3,5кг