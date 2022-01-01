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Фильтр под мойку Гейзер Престиж 20001
Найти аналог
Фильтры под мойку
    Фильтр под мойку Гейзер Престиж 20001
    Арт. X16910801237
    Фильтр под мойку Гейзер Престиж 20001
    Фильтр под мойку Гейзер Престиж 20001
    Фильтр под мойку Гейзер Престиж 20001
      Фильтр под мойку Гейзер Престиж 20001
      Фильтр под мойку Гейзер Престиж 20001
      Фильтр под мойку Гейзер Престиж 20001

      Фильтр под мойку Гейзер Престиж 20001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X16910801237

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		10
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Система очистки воды Гейзер Престиж (обратный осмос) - максимально возможная степень очистки воды в сочетании позволяет получить идеально чистую, вкусную и полезную для человека воду.Фильтры очистки воды Гейзер-Престиж – это вода горных родников у вас дома.Технические характеристики:Обратноосмотическая мембрана Desal с увеличенным сроком службы и износостойкостьюТрехступенчатая система предочисткиКран для чистой воды №3Выпускается в белом корпусеОбъем накопительного бака 12 л.Избыточное давление в накопительном баке 0.4 – 0.5 атм.Температура очищаемой воды до 40° СПроизводительность до 200 л/суткиРабочее давление не менее 3 атм.