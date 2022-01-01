Фильтр под мойку Гейзер Престиж 20001

Система очистки воды Гейзер Престиж (обратный осмос) - максимально возможная степень очистки воды в сочетании позволяет получить идеально чистую, вкусную и полезную для человека воду.Фильтры очистки воды Гейзер-Престиж – это вода горных родников у вас дома.Технические характеристики:Обратноосмотическая мембрана Desal с увеличенным сроком службы и износостойкостьюТрехступенчатая система предочисткиКран для чистой воды №3Выпускается в белом корпусеОбъем накопительного бака 12 л.Избыточное давление в накопительном баке 0.4 – 0.5 атм.Температура очищаемой воды до 40° СПроизводительность до 200 л/суткиРабочее давление не менее 3 атм.