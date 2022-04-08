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Колба фильтра Гейзер Тайфун, SL 10
5.0
4
Найти аналог
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра Гейзер Тайфун, SL 10
    Арт. X16910801240
    5.0
    4
    Колба фильтра Гейзер Тайфун, SL 10
    Колба фильтра Гейзер Тайфун, SL 10
    Колба фильтра Гейзер Тайфун, SL 10
    Колба фильтра Гейзер Тайфун, SL 10
    Колба фильтра Гейзер Тайфун, SL 10
      Колба фильтра Гейзер Тайфун, SL 10
      Колба фильтра Гейзер Тайфун, SL 10
      Колба фильтра Гейзер Тайфун, SL 10
      Колба фильтра Гейзер Тайфун, SL 10
      Колба фильтра Гейзер Тайфун, SL 10

      Колба фильтра Гейзер Тайфун, SL 10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801240
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Подключение к водопроводу
      		требуется
      Вес, кг
      		4
      Габариты, мм
      		360х140
      Материал корпуса
      		нержавеющая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр очистки Гейзер Тайфун 10SL — это магистральное очистное устройство, встраиваемое непосредственно в систему водоснабжения дома или квартиры. Он эффективно удаляет нерастворимые механические примеси по типу окалины, ила, песчинок, глины и прочих веществ размером не менее 10 микрометров. Фильтр для воды Гейзер Тайфун 10SL можно устанавливать как на холодную, так и горячую магистраль (максимальная температура воды до 95 градусов). Его корпус произведен из коррозионностойкой стали класса 304L. Данная модель фильтрующего устройства поставляется вместе со сменным модулем ЭФМГ.

        Преимущества

        • Оснащен корпусом из прочной, коррозионностойкой стали
        • Эффективно очищает горячую и холодную воду
        • Устойчив к резким перепадам температур
        • Способен выдерживать давление в системе до 8 Атм
        • Улучшает цветность и устраняет мутность воды
        • Производительность составляет около 15-ти литров в минуту
        • Качественная подготовка питьевой воды
        • Изготовлен из безопасных материалов
        • Имеет герметичный корпус
        • Большой ресурс сменных картриджей