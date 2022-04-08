Колба фильтра Гейзер Тайфун, SL 10

Преимущества

Оснащен корпусом из прочной, коррозионностойкой стали

Эффективно очищает горячую и холодную воду

Устойчив к резким перепадам температур

Способен выдерживать давление в системе до 8 Атм

Улучшает цветность и устраняет мутность воды

Производительность составляет около 15-ти литров в минуту

Качественная подготовка питьевой воды

Изготовлен из безопасных материалов

Имеет герметичный корпус

Большой ресурс сменных картриджей

Фильтр очистки Гейзер Тайфун 10SL — это магистральное очистное устройство, встраиваемое непосредственно в систему водоснабжения дома или квартиры. Он эффективно удаляет нерастворимые механические примеси по типу окалины, ила, песчинок, глины и прочих веществ размером не менее 10 микрометров. Фильтр для воды Гейзер Тайфун 10SL можно устанавливать как на холодную, так и горячую магистраль (максимальная температура воды до 95 градусов). Его корпус произведен из коррозионностойкой стали класса 304L. Данная модель фильтрующего устройства поставляется вместе со сменным модулем ЭФМГ.