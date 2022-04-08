Колба фильтра Гейзер Тайфун, SL 10
Арт. X16910801240
Характеристики
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Производитель
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Подключение к водопроводу
|требуется
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Вес, кг
|4
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Габариты, мм
|360х140
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Материал корпуса
|нержавеющая сталь
- Фильтр очистки Гейзер Тайфун 10SL — это магистральное очистное устройство, встраиваемое непосредственно в систему водоснабжения дома или квартиры. Он эффективно удаляет нерастворимые механические примеси по типу окалины, ила, песчинок, глины и прочих веществ размером не менее 10 микрометров. Фильтр для воды Гейзер Тайфун 10SL можно устанавливать как на холодную, так и горячую магистраль (максимальная температура воды до 95 градусов). Его корпус произведен из коррозионностойкой стали класса 304L. Данная модель фильтрующего устройства поставляется вместе со сменным модулем ЭФМГ.
Преимущества
- Оснащен корпусом из прочной, коррозионностойкой стали
- Эффективно очищает горячую и холодную воду
- Устойчив к резким перепадам температур
- Способен выдерживать давление в системе до 8 Атм
- Улучшает цветность и устраняет мутность воды
- Производительность составляет около 15-ти литров в минуту
- Качественная подготовка питьевой воды
- Изготовлен из безопасных материалов
- Имеет герметичный корпус
- Большой ресурс сменных картриджей