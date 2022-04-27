Фильтр грубой очистки ITAP 192 1, 1/4"

Преимущества:

Материал корпуса: латунь;

Минимальная и максимальная рабочая температура: -20°C, 110°C в отсутствии пара;

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Фильтр грубой очистки косой ITAP 1"1/4 предназначен для очистки потока от механических примесей в системах подачи горячей и холодной воды, нефтепродуктов, газов и сжатого воздуха в пределах допустимых значений по температуре и давлению. Устройство в полной мере соответствует требованиям различных стандартов: ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 51127-98 р.3, СанПиН 2.1.4.1074-01 и сертифицирован ГОССТАНДАРТ России. Косой фильтр выполнен в латунном корпусе.