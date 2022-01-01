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Промывной фильтр Honeywell FF 1" AAM
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Колбы для магистральных фильтров
    Промывной фильтр Honeywell FF 1" AAM
    Арт. X16910801271
    Промывной фильтр Honeywell FF 1" AAM

      Промывной фильтр Honeywell FF 1" AAM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910801271

      Характеристики

      Производитель
      		Honeywell
      Материал корпуса
      		латунь
      Удержание веществ
      		ил, песок, грязь
      Проточный
      		Да
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • HONEYWELL (Хоневелл) FF 1" AAM Фильтр с/промывной - фильтр используется в промышленности и любых бытовых и коммерческих целях для непрерывной подачи отфильтрованной горячей воды при нормальном давлении в трубопроводе. Препятствует проникновению в магистрали инородных тел: частиц ржавчины, волокон пеньки, песчинок и т.п.Технические характеристики:Минимальное давление воды1.5 барМаксимальное давление воды25 барМаксимальная температура70 °СРабочий поток4 м3/часРазмер ячеек сетки100 мкмПрисоединение1"Размер (высота)h=180 ммРазмер (ширина)L=179, l=100 ммВес1.3 кг