Промывной фильтр Honeywell FF 1" AAM

HONEYWELL (Хоневелл) FF 1" AAM Фильтр с/промывной - фильтр используется в промышленности и любых бытовых и коммерческих целях для непрерывной подачи отфильтрованной горячей воды при нормальном давлении в трубопроводе. Препятствует проникновению в магистрали инородных тел: частиц ржавчины, волокон пеньки, песчинок и т.п.Технические характеристики:Минимальное давление воды1.5 барМаксимальное давление воды25 барМаксимальная температура70 °СРабочий поток4 м3/часРазмер ячеек сетки100 мкмПрисоединение1"Размер (высота)h=180 ммРазмер (ширина)L=179, l=100 ммВес1.3 кг