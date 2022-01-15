Промывной фильтр Honeywell FF 1/2 AAM
Арт. X1692685
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|США
|
Вес, кг
|0.7
|
Габариты, мм
|140х176х55
- Фильтр воды Honeywell 1/2 AAM с промывной очищает холодную и горячую воду от ржавчины и механических примесей. Прямая промывка обеспечивает очищение от скопленных внутри колбы отфильтрованных частиц. За счет компактных размеров можно легко установить фильтр водный Honeywell 1/2 AAM с промывной даже в условиях ограниченного пространства. Он эффективно защищает водопроводную систему как в квартире, так и в доме, отсеивая механические примеси и мелкие фракции мусора, не давая системе засоряться. Корпус устройства изготовлен из латуни. На фильтр для воды Honeywell 1/2 AAM с промывной цена формируется за счет эргономичности конструкции и эксплуатационных характеристик изделия.
Преимущества
- Соединение диаметром 1/2 дюйма
- Латунный корпус
- Фильтрующая сетка на 100 мкм из нержавеющей стали
- Диапазон температуры воды для фильтрации 5-80°
- Возможность смены сетки для фильтрации без полного демонтажа фильтра
- Быстрая очистка чаши фильтра
- Простота монтажа