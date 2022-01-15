Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Промывной фильтр Honeywell FF 1/2 AAM
4.2
6
6 910 ₽
Промывные фильтры
    Промывной фильтр Honeywell FF 1/2 AAM
    Арт. X1692685
    4.2
    6
    Промывной фильтр Honeywell FF 1/2 AAM
    Промывной фильтр Honeywell FF 1/2 AAM
    Промывной фильтр Honeywell FF 1/2 AAM
      Промывной фильтр Honeywell FF 1/2 AAM
      Промывной фильтр Honeywell FF 1/2 AAM
      Промывной фильтр Honeywell FF 1/2 AAM

      Промывной фильтр Honeywell FF 1/2 AAM

      6 910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1692685
      4.2
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Honeywell
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.7
      Габариты, мм
      		140х176х55
      Все характеристики
      6 910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр воды Honeywell 1/2 AAM с промывной очищает холодную и горячую воду от ржавчины и механических примесей. Прямая промывка обеспечивает очищение от скопленных внутри колбы отфильтрованных частиц. За счет компактных размеров можно легко установить фильтр водный Honeywell 1/2 AAM с промывной даже в условиях ограниченного пространства. Он эффективно защищает водопроводную систему как в квартире, так и в доме, отсеивая механические примеси и мелкие фракции мусора, не давая системе засоряться. Корпус устройства изготовлен из латуни. На фильтр для воды Honeywell 1/2 AAM с промывной цена формируется за счет эргономичности конструкции и эксплуатационных характеристик изделия.

        Преимущества

        • Соединение диаметром 1/2 дюйма
        • Латунный корпус
        • Фильтрующая сетка на 100 мкм из нержавеющей стали
        • Диапазон температуры воды для фильтрации 5-80°
        • Возможность смены сетки для фильтрации без полного демонтажа фильтра
        • Быстрая очистка чаши фильтра
        • Простота монтажа