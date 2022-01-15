Промывной фильтр Honeywell FF 1/2 AAM

Преимущества

Соединение диаметром 1/2 дюйма

Латунный корпус

Фильтрующая сетка на 100 мкм из нержавеющей стали

Диапазон температуры воды для фильтрации 5-80°

Возможность смены сетки для фильтрации без полного демонтажа фильтра

Быстрая очистка чаши фильтра

Простота монтажа

Фильтр воды Honeywell 1/2 AAM с промывной очищает холодную и горячую воду от ржавчины и механических примесей. Прямая промывка обеспечивает очищение от скопленных внутри колбы отфильтрованных частиц. За счет компактных размеров можно легко установить фильтр водный Honeywell 1/2 AAM с промывной даже в условиях ограниченного пространства. Он эффективно защищает водопроводную систему как в квартире, так и в доме, отсеивая механические примеси и мелкие фракции мусора, не давая системе засоряться. Корпус устройства изготовлен из латуни. На фильтр для воды Honeywell 1/2 AAM с промывной цена формируется за счет эргономичности конструкции и эксплуатационных характеристик изделия.