Промывной фильтр Honeywell FF 3/4 AA

Преимущества

Монтируется на пластиковые и металлические трубы

Латунный корпус устойчив к вымыванию

Фильтрующий элемент (сетка) не ржавеет

Чаша из прочной, прозрачной пластмассы

Легкая установка и обслуживание

Водоочистительный фильтр HONEYWELL FF 3/4 AA применяется для очистки холодной воды от ржавчины, песка и прочих механических примесей. Принцип работы фильтра: вода проходит через фильтрационную сетку, диаметр ячеек которой 100 мкм, и выходит уже очищенной, потому что все микрочастицы, находящиеся в воде, застревают в сетчатом фильтре. Конструкция устройства имеет специальную функцию, позволяющую осуществлять промывку фильтра. Фильтр очистки HONEYWELL FF 3/4 AA легко монтировать, и он очень прост в эксплуатации. Монтаж фильтра, согласно инструкции, должен быть произведен в горизонтальном положении для максимальной эффективности его работы. Промывка фильтра подразумевает сброс всех накопившихся частиц. Чтобы активировать режим промывки, нужно только открыть шаровой клапан, и тогда накопившаяся «грязь» вымоется из устройства. Фильтр очистки воды HONEYWELL FF 3/4 AA купить можно по низкой цене, что не умаляет превосходное немецкое качество устройства. Фильтр устанавливается за водосчетчиком (после запорных клапанов), что позволяет производить замену очистительной сетки без необходимости полностью демонтировать устройство из трубопровода.