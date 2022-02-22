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Промывной фильтр Honeywell FF 3/4 AA
4.8
4
8 400 ₽
Промывные фильтры
    Промывной фильтр Honeywell FF 3/4 AA
    Арт. X169104
    4.8
    4
    Промывной фильтр Honeywell FF 3/4 AA

      Промывной фильтр Honeywell FF 3/4 AA

      8 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169104
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Honeywell
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		1
      Габариты, мм
      		158х180х55
      Все характеристики
      8 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Водоочистительный фильтр HONEYWELL FF 3/4 AA применяется для очистки холодной воды от ржавчины, песка и прочих механических примесей. Принцип работы фильтра: вода проходит через фильтрационную сетку, диаметр ячеек которой 100 мкм, и выходит уже очищенной, потому что все микрочастицы, находящиеся в воде, застревают в сетчатом фильтре. Конструкция устройства имеет специальную функцию, позволяющую осуществлять промывку фильтра. Фильтр очистки HONEYWELL FF 3/4 AA легко монтировать, и он очень прост в эксплуатации. Монтаж фильтра, согласно инструкции, должен быть произведен в горизонтальном положении для максимальной эффективности его работы. Промывка фильтра подразумевает сброс всех накопившихся частиц. Чтобы активировать режим промывки, нужно только открыть шаровой клапан, и тогда накопившаяся «грязь» вымоется из устройства. Фильтр очистки воды HONEYWELL FF 3/4 AA купить можно по низкой цене, что не умаляет превосходное немецкое качество устройства. Фильтр устанавливается за водосчетчиком (после запорных клапанов), что позволяет производить замену очистительной сетки без необходимости полностью демонтировать устройство из трубопровода.

        Преимущества

        • Монтируется на пластиковые и металлические трубы
        • Латунный корпус устойчив к вымыванию
        • Фильтрующий элемент (сетка) не ржавеет
        • Чаша из прочной, прозрачной пластмассы
        • Легкая установка и обслуживание