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Фильтр ITAP IT-192х11/2, 1,1/2"
5.0
2
2 110 ₽
Фильтры грубой очистки (грязевики)
    Фильтр ITAP IT-192х11/2, 1,1/2"
    Арт. X1691385766
    5.0
    2
    Фильтр ITAP IT-192х11/2, 1,1/2"
    Фильтр ITAP IT-192х11/2, 1,1/2"
    Фильтр ITAP IT-192х11/2, 1,1/2"
      Фильтр ITAP IT-192х11/2, 1,1/2"
      Фильтр ITAP IT-192х11/2, 1,1/2"
      Фильтр ITAP IT-192х11/2, 1,1/2"

      Фильтр ITAP IT-192х11/2, 1,1/2"

      2 110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691385766
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ITAP
      Тип фильтра
      		косой фильтр
      Резьба фильтра, дюйм
      		1 1/2
      Тип резьбы
      		внутренняя/внутренняя
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      2 110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр грубой очистки косой ITAP 1" 1/2 предназначен для очистки потока от механических примесей в системах подачи горячей и холодной воды, нефтепродуктов, газов и сжатого воздуха в пределах допустимых значений по температуре и давлению. Устройство в полной мере соответствует требованиям различных стандартов: ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 51127-98 р.3, СанПиН 2.1.4.1074-01 и сертифицирован ГОССТАНДАРТ России. Косой фильтр выполнен в латунном корпусе. 