Фильтр ITAP IT-192х11/2, 1,1/2"
Арт. X1691385766
Характеристики
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Производитель
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Тип фильтра
|косой фильтр
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Резьба фильтра, дюйм
|1 1/2
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Тип резьбы
|внутренняя/внутренняя
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Материал
|латунь
- Фильтр грубой очистки косой ITAP 1" 1/2 предназначен для очистки потока от механических примесей в системах подачи горячей и холодной воды, нефтепродуктов, газов и сжатого воздуха в пределах допустимых значений по температуре и давлению. Устройство в полной мере соответствует требованиям различных стандартов: ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 51127-98 р.3, СанПиН 2.1.4.1074-01 и сертифицирован ГОССТАНДАРТ России. Косой фильтр выполнен в латунном корпусе.