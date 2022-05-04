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Фильтр грубой очистки ITAP 192 27521, 3/4"
5.0
2
800 ₽
Фильтры грубой очистки (грязевики)
    Фильтр грубой очистки ITAP 192 27521, 3/4"
    Арт. X1692584
    5.0
    2
    Фильтр грубой очистки ITAP 192 27521, 3/4"

      Фильтр грубой очистки ITAP 192 27521, 3/4"

      800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1692584
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ITAP
      Тип фильтра
      		косой фильтр
      Резьба фильтра, дюйм
      		3/4
      Тип резьбы
      		внутренняя/внутренняя
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр грубой очистки косой ITAP 3/4 предназначен для очистки потока от механических примесей в системах подачи горячей и холодной воды, нефтепродуктов, газов и сжатого воздуха в пределах допустимых значений по температуре и давлению. Устройство в полной мере соответствует требованиям различных стандартов: ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 51127-98 р.3, СанПиН 2.1.4.1074-01 и сертифицирован ГОССТАНДАРТ России. Косой фильтр выполнен в латунном корпусе.

        Преимущества:

        • Материал корпуса: латунь;
        • Минимальная и максимальная рабочая температура: -20°C, 110°C в отсутствии пара;
        • Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).