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Фильтр для пылесоса Karcher 6.414-631
5.0
2
Найти аналог
Фильтры для пылесоса
    Фильтр для пылесоса Karcher 6.414-631
    Арт. Х10392
    5.0
    2
    Фильтр для пылесоса Karcher 6.414-631

      Фильтр для пылесоса Karcher 6.414-631

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х10392
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		фильтр
      Материал
      		пластик, синтетика
      Количество, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр для пылесоса Karcher 6.414-631 - промываемый промежуточный фильтр задерживает мельчайшие взвешенные частицы, содержащиеся в конденсированном влажном воздухе. Предназначен для пылесосов Karcher DS 5500, DS 5600, DS 5800, DS 6000, DS 6, DS 6 Premium, также подходит для поломоечных машин серии BR 45/22 C и моющих пылесосов Puzzi 30/4.