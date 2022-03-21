Фильтр для пылесоса Karcher 6.414-631 - промываемый промежуточный фильтр задерживает мельчайшие взвешенные частицы, содержащиеся в конденсированном влажном воздухе. Предназначен для пылесосов Karcher DS 5500, DS 5600, DS 5800, DS 6000, DS 6, DS 6 Premium, также подходит для поломоечных машин серии BR 45/22 C и моющих пылесосов Puzzi 30/4.