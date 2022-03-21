Фильтр для пылесоса Karcher 6.414-631
Арт. Х10392
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|фильтр
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Материал
|пластик, синтетика
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Количество, шт
|1
- Фильтр для пылесоса Karcher 6.414-631 - промываемый промежуточный фильтр задерживает мельчайшие взвешенные частицы, содержащиеся в конденсированном влажном воздухе. Предназначен для пылесосов Karcher DS 5500, DS 5600, DS 5800, DS 6000, DS 6, DS 6 Premium, также подходит для поломоечных машин серии BR 45/22 C и моющих пылесосов Puzzi 30/4.