Преимущества

Применяется при работе пылесоса в режиме сухой и влажной уборки, что экономит время на смену фильтра

Данный фильтр обеспечивает также дополнительное очищение воздуха, препятствуя попаданию частиц пыли в атмосферу помещения

Легко устанавливается и заменяется

Фильтр для пылесоса Karcher 6.414-498.0 - имеет большую площадь фильтрующей поверхности при малом объеме. Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Подходит к аппаратам: SE 5.100, SE 6.100.