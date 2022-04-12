Фильтр для пылесоса Karcher 6.414-498.0
Арт. X131505118
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|фильтр
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Материал
|бумага
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Количество, шт
|1
- Фильтр для пылесоса Karcher 6.414-498.0 - имеет большую площадь фильтрующей поверхности при малом объеме. Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Подходит к аппаратам: SE 5.100, SE 6.100.
Преимущества
- Применяется при работе пылесоса в режиме сухой и влажной уборки, что экономит время на смену фильтра
- Данный фильтр обеспечивает также дополнительное очищение воздуха, препятствуя попаданию частиц пыли в атмосферу помещения
- Легко устанавливается и заменяется