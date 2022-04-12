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Фильтр для пылесоса Karcher 6.414-498.0
5.0
2
Найти аналог
Фильтры для пылесоса
    Фильтр для пылесоса Karcher 6.414-498.0
    Арт. X131505118
    5.0
    2
    Фильтр для пылесоса Karcher 6.414-498.0
    Фильтр для пылесоса Karcher 6.414-498.0
      Фильтр для пылесоса Karcher 6.414-498.0
      Фильтр для пылесоса Karcher 6.414-498.0

      Фильтр для пылесоса Karcher 6.414-498.0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131505118
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		фильтр
      Материал
      		бумага
      Количество, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр для пылесоса Karcher 6.414-498.0 - имеет большую площадь фильтрующей поверхности при малом объеме. Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Подходит к аппаратам: SE 5.100, SE 6.100.

        Преимущества

        • Применяется при работе пылесоса в режиме сухой и влажной уборки, что экономит время на смену фильтра
        • Данный фильтр обеспечивает также дополнительное очищение воздуха, препятствуя попаданию частиц пыли в атмосферу помещения 
        • Легко устанавливается и заменяется