Колба фильтра Kristal Filter 3301102, BB 20, NT 1
Арт. X16910801387
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|4.5
|
Материал корпуса
|полипропилен
- Фильтр данного типа предназначен для непосредственного монтажа в магистраль водопровода. В функции данного фильтра входит очищение проточной воды от механических образований и некоторых химических соединений. Данный вид фильтра эффективен для установки в точке ввода водонапорной системы.
Преимущества
- Благодаря фильтру все оборудование, рассчитанное на потребление воды, и установленная сантехника будут работать максимально длительный срок
- Высокая степень очистки