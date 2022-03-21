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Колба фильтра Kristal Filter 3301102, BB 20, NT 1
5.0
2
3 620 ₽
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра Kristal Filter 3301102, BB 20, NT 1
    Арт. X16910801387
    5.0
    2
    Колба фильтра Kristal Filter 3301102, BB 20, NT 1

      Колба фильтра Kristal Filter 3301102, BB 20, NT 1

      3 620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16910801387
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		KristalFilter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		4.5
      Материал корпуса
      		полипропилен
      Все характеристики
      3 620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр данного типа предназначен для непосредственного монтажа в магистраль водопровода. В функции данного фильтра входит очищение проточной воды от механических образований и некоторых химических соединений. Данный вид фильтра эффективен для установки в точке ввода водонапорной системы. 

        Преимущества

        • Благодаря фильтру все оборудование, рассчитанное на потребление воды, и установленная сантехника будут работать максимально длительный срок
        • Высокая степень очистки