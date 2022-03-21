Колба фильтра Kristal Filter 3301102, BB 20, NT 1

Преимущества

Благодаря фильтру все оборудование, рассчитанное на потребление воды, и установленная сантехника будут работать максимально длительный срок

Высокая степень очистки

Фильтр данного типа предназначен для непосредственного монтажа в магистраль водопровода. В функции данного фильтра входит очищение проточной воды от механических образований и некоторых химических соединений. Данный вид фильтра эффективен для установки в точке ввода водонапорной системы.