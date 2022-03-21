Колба фильтра Kristal Filter 3301107, BB 20, T 1
Арт. X16910801379
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|полипропилен
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Цвет
|прозрачный
- Фильтр данного типа предназначен для непосредственного монтажа в магистраль водопровода. В функции данного фильтра входит очищение проточной воды от механических образований и некоторых химических соединений. Данный вид фильтра эффективен для установки в точке ввода водонапорной системы.
Преимущества
- Высокая степень очистки
- Благодаря фильтру все оборудование, рассчитанное на потребление воды, и установленная сантехника будут работать максимально длительный срок