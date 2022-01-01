Магистральный фильтр Kristal Filter Pyrite 2 3305103

Защищает ТЭНы стиральных машин, водонагревателей, котлов и других бытовых приборов от отложения солей жесткости. Назначение: для технического умягчения воды. Рабочее давление: от 0,14 до 0,7 МПа. Рабочая температура: +2...+35 °С. Внимание: для подключения к водопроводу в корпусе фильтра предусмотрена цилиндрическая резьба 3/4". Материал: крышка - пищевой полипропилен, стакан – экологически безопасный пластик SAN.