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Магистральный фильтр Kristal Filter Pyrite 2 3305103
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Магистральные фильтры с картриджами
    Магистральный фильтр Kristal Filter Pyrite 2 3305103
    Арт. X16910801380
    Магистральный фильтр Kristal Filter Pyrite 2 3305103

      Магистральный фильтр Kristal Filter Pyrite 2 3305103

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801380

      Характеристики

      Производитель
      		KristalFilter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.9
      Габариты, мм
      		125х60х60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Защищает ТЭНы стиральных машин, водонагревателей, котлов и других бытовых приборов от отложения солей жесткости. Назначение: для технического умягчения воды. Рабочее давление: от 0,14 до 0,7 МПа. Рабочая температура: +2...+35 °С. Внимание: для подключения к водопроводу в корпусе фильтра предусмотрена цилиндрическая резьба 3/4". Материал: крышка - пищевой полипропилен, стакан – экологически безопасный пластик SAN.