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Колба фильтра Kristal Filter 3302101, SL 10, NT 1
4.5
2
1 040 ₽
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра Kristal Filter 3302101, SL 10, NT 1
    Арт. X16910801392
    4.5
    2
    Колба фильтра Kristal Filter 3302101, SL 10, NT 1

      Колба фильтра Kristal Filter 3302101, SL 10, NT 1

      1 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910801392
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		KristalFilter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		полипропилен
      Цвет
      		синий
      Все характеристики
      1 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр данного типа предназначен для непосредственного монтажа в магистраль водопровода. В функции данного фильтра входит очищение проточной воды от механических образований и некоторых химических соединений. Данный вид фильтра эффективен для установки в точке ввода водонапорной системы. 

        Преимущества

        • Высокая степень очистки
        • Благодаря фильтру все оборудование, рассчитанное на потребление воды, и установленная сантехника будут работать максимально длительный срок