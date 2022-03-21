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Колба фильтра Kristal Filter 3302121, SL 10
5.0
1
2 390 ₽
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра Kristal Filter 3302121, SL 10
    Арт. X16910801391
    5.0
    1
    Колба фильтра Kristal Filter 3302121, SL 10

      Колба фильтра Kristal Filter 3302121, SL 10

      2 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16910801391
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		KristalFilter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.625
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      2 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Назначение: для очистки горячей воды в водоочистных системах. Комплектация: колба, кронштейн крепления, ключ, вентиль сброса давления. Рабочее давление: от 0,14 до 0,8 МПа. Рабочая температура: +2...+80 °С. Внимание: для подключения к водопроводу в корпусе фильтра предусмотрена вставка из латуни с внутренней цилиндрической резьбой 3/4''. Материал: пищевой термоустойчивый пластик.

        Преимущества

        • Высокая степень очистки
        • Надежность