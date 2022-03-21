Колба фильтра Kristal Filter 3302121, SL 10

Преимущества

Высокая степень очистки

Надежность

Назначение: для очистки горячей воды в водоочистных системах. Комплектация: колба, кронштейн крепления, ключ, вентиль сброса давления. Рабочее давление: от 0,14 до 0,8 МПа. Рабочая температура: +2...+80 °С. Внимание: для подключения к водопроводу в корпусе фильтра предусмотрена вставка из латуни с внутренней цилиндрической резьбой 3/4''. Материал: пищевой термоустойчивый пластик.