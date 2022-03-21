Колба фильтра Kristal Filter 3302121, SL 10
Арт. X16910801391
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.625
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Материал корпуса
|пластик
- Назначение: для очистки горячей воды в водоочистных системах. Комплектация: колба, кронштейн крепления, ключ, вентиль сброса давления. Рабочее давление: от 0,14 до 0,8 МПа. Рабочая температура: +2...+80 °С. Внимание: для подключения к водопроводу в корпусе фильтра предусмотрена вставка из латуни с внутренней цилиндрической резьбой 3/4''. Материал: пищевой термоустойчивый пластик.
Преимущества
- Высокая степень очистки
- Надежность