Фильтр-кувшин Аквафор 0538

Водоочиститель кувшин Аквафор ГАРРИ красный обеспечивает эффективное очищение воды от вредных примесей. Данный кувшин имеет современный стильный дизайн. Все части водоочистителя выполнены из высококачественного пищевого пластика немецкого производства. Кувшин укомплектован универсальным сменным модулем В100-5.

Преимущества