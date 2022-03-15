Фильтр-кувшин для очистки воды Аквафор Гарри синий
Арт. X16910801198
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Многоразовый / регенерирующий
|Нет
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Подходит для горячей воды
|Нет
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- Водоочиститель кувшин Аквафор ГАРРИ синий оснащен вместительной воронкой на 1,9 литра, которая позволяет очищать больше воды за один раз, что удобно во время приготовления пищи. Воронка и крышка выполнены в синем цвете. Картридж В100-5 (входит в комплект поставки) эффективно очищает воду от вредных примесей.
Преимущества
- Фильтр-кувшин с современным стильным дизайном
- Эффективно очищает воду от вредных примесей
- Вместительные воронка и кувшин позволяют очищать больше воды за один раз, что удобно во время приготовления пищи
- Как и любой фильтр-кувшин не требует подключения к водопроводу и может использоваться в любом, удобном для пользователя месте
- Все части водоочистителя кувшина Аквафор ГАРРИ синий изготовлены из высококачественного пищевого пластика немецкого производства
- Аквафор Гарри комплектуется универсальным сменным модулем В100-5, но к нему подходят и другие сменные модули Аквафор (В100-6, В100-7, В100-8)
- Активированный уголь, как губка, впитывает вредные примеси из водопроводной воды: хлор и его соединения, нефтепродукты, другие токсины, делает воду прозрачной, улучшает ее запах и вкус
- Аквален захватывает из воды тяжелые металлы (ртуть, свинец, медь, мышьяк), которые нередко находят в водопроводной воде
- Ржавчина, песок, ил и другие крупные частицы не забивают картридж, благодаря тому, что мелкие гранулы угля и волокна Аквален создают миллиарды путей для воды, подобно корням растений в почве
- Аквален удерживает гранулы угля на месте и не дает воде намыть каналы, через которые она может пройти без должной очистки
- Вовремя меняйте картридж: фильтр-кувшин со старым картриджем бесполезен
- В семье из 3-х человек картридж с ресурсом 300 литров можно использовать один картридж не дольше 2-х месяцев (одному человеку его хватит на три месяца)