Фильтр-кувшин для очистки воды Аквафор Гарри синий

Водоочиститель кувшин Аквафор ГАРРИ синий оснащен вместительной воронкой на 1,9 литра, которая позволяет очищать больше воды за один раз, что удобно во время приготовления пищи. Воронка и крышка выполнены в синем цвете. Картридж В100-5 (входит в комплект поставки) эффективно очищает воду от вредных примесей.

Преимущества