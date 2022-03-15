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Фильтр-кувшин Аквафор 0017
5.0
2
549 ₽
Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Аквафор 0017
    Арт. X1691080143
    5.0
    2
    Фильтр-кувшин Аквафор 0017
    Фильтр-кувшин Аквафор 0017
    Фильтр-кувшин Аквафор 0017
    Фильтр-кувшин Аквафор 0017
      Фильтр-кувшин Аквафор 0017
      Фильтр-кувшин Аквафор 0017
      Фильтр-кувшин Аквафор 0017
      Фильтр-кувшин Аквафор 0017

      Фильтр-кувшин Аквафор 0017

      549 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691080143
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      549 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Водоочиститель кувшин Аквафор ГАРРИ зеленый имеет вместительную воронку, которая позволяет очищать больше воды за один раз, что удобно во время приготовления пищи. Воронка и крышка данного кувшина выполнены в зеленом цвете. Кувшин комплектуется универсальным сменным модулем В100-5, но к нему подходят и другие сменные модули Аквафор (В100-6, В100-7, В100-8).

        Преимущества

        • Фильтр-кувшин с современным стильным дизайном
        • Эффективно очищает воду от вредных примесей
        • Вместительные воронка и кувшин позволяют очищать больше воды за один раз, что удобно во время приготовления пищи
        • Как и любой фильтр-кувшин не требует подключения к водопроводу и может использоваться в любом, удобном для пользователя месте
        • Все части водоочистителя кувшина Аквафор ГАРРИ зеленый изготовлены из высококачественного пищевого пластика немецкого производства
        • Аквафор Гарри комплектуется универсальным сменным модулем В100-5, но к нему подходят и другие сменные модули Аквафор (В100-6, В100-7, В100-8)
        • Активированный уголь, как губка, впитывает вредные примеси из водопроводной воды: хлор и его соединения, нефтепродукты, другие токсины, делает воду прозрачной, улучшает ее запах и вкус
        • Аквален захватывает из воды тяжелые металлы (ртуть, свинец, медь, мышьяк), которые нередко находят в водопроводной воде
        • Ржавчина, песок, ил и другие крупные частицы не забивают картридж, благодаря тому, что мелкие гранулы угля и волокна Аквален создают миллиарды путей для воды, подобно корням растений в почве
        • Аквален удерживает гранулы угля на месте и не дает воде намыть каналы, через которые она может пройти без должной очистки
        • Вовремя меняйте картридж: фильтр-кувшин со старым картриджем бесполезен
        • В семье из 3-х человек картридж с ресурсом 300 литров можно использовать один картридж не дольше 2-х месяцев (одному человеку его хватит на три месяца)