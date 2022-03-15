Фильтр-кувшин Аквафор 0017

Преимущества

Фильтр-кувшин с современным стильным дизайном

Эффективно очищает воду от вредных примесей

Вместительные воронка и кувшин позволяют очищать больше воды за один раз, что удобно во время приготовления пищи

Как и любой фильтр-кувшин не требует подключения к водопроводу и может использоваться в любом, удобном для пользователя месте

Все части водоочистителя кувшина Аквафор ГАРРИ зеленый изготовлены из высококачественного пищевого пластика немецкого производства

Аквафор Гарри комплектуется универсальным сменным модулем В100-5, но к нему подходят и другие сменные модули Аквафор (В100-6, В100-7, В100-8)

Активированный уголь, как губка, впитывает вредные примеси из водопроводной воды: хлор и его соединения, нефтепродукты, другие токсины, делает воду прозрачной, улучшает ее запах и вкус

Аквален захватывает из воды тяжелые металлы (ртуть, свинец, медь, мышьяк), которые нередко находят в водопроводной воде

Ржавчина, песок, ил и другие крупные частицы не забивают картридж, благодаря тому, что мелкие гранулы угля и волокна Аквален создают миллиарды путей для воды, подобно корням растений в почве

Аквален удерживает гранулы угля на месте и не дает воде намыть каналы, через которые она может пройти без должной очистки

Вовремя меняйте картридж: фильтр-кувшин со старым картриджем бесполезен

В семье из 3-х человек картридж с ресурсом 300 литров можно использовать один картридж не дольше 2-х месяцев (одному человеку его хватит на три месяца)

Водоочиститель кувшин Аквафор ГАРРИ зеленый имеет вместительную воронку, которая позволяет очищать больше воды за один раз, что удобно во время приготовления пищи. Воронка и крышка данного кувшина выполнены в зеленом цвете. Кувшин комплектуется универсальным сменным модулем В100-5, но к нему подходят и другие сменные модули Аквафор (В100-6, В100-7, В100-8).