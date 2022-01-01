Фильтр-кувшин Гейзер 62026
Арт. X16910801248
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Многоразовый / регенерирующий
|Нет
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Подходит для горячей воды
|Нет
- Фильтр-кувшин Гейзер Аквариус для жесткой воды белый 62026 очищает воду от солей жесткости, вредных примесей и бактерий. Данный сменный картридж рассчитан на 300 литров воды. Кувшин выполнен в белом цвете. Воду в кувшин можно налить, не снимая крышку. Кувшин рассчитан на 3,7 литра воды. В качестве материала используется пищевой немецкий пластик. Кувшин можно мыть в посудомоечной машине.
Преимущества
- Можно наливать воду, не снимая крышки
- Повышенный объем 3,7 л
- Индикатор времени замены картриджа
- Современный модный дизайн фильтра
- Немецкий пищевой пластик
- Нескользящая ручка и сбалансированный центр тяжести
- Можно мыть в посудомоечной машине
- Картридж для жесткой воды серии 500 ресурсом 300 литров
- Картриджи Гейзер сохраняют природный уровень минерализации в очищенной воде
- Картридж для жесткой воды обеспечивает защиту от накипи, делает воду мягкой и безопасной
- Ионообменная смола, входящая в состав картриджа, удаляет из воды избыточные соли жесткости
- Материал Арагон проводит комплексную очистку воды от вредных примесей
- Активное серебро блокирует размножение болезнетворных бактерий
- Кокосовый уголь делает воду приятной на вкус