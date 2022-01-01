Фильтр-кувшин Гейзер 62026

Преимущества

Можно наливать воду, не снимая крышки

Повышенный объем 3,7 л

Индикатор времени замены картриджа

Современный модный дизайн фильтра

Немецкий пищевой пластик

Нескользящая ручка и сбалансированный центр тяжести

Можно мыть в посудомоечной машине

Картридж для жесткой воды серии 500 ресурсом 300 литров

Картриджи Гейзер сохраняют природный уровень минерализации в очищенной воде

Картридж для жесткой воды обеспечивает защиту от накипи, делает воду мягкой и безопасной

Ионообменная смола, входящая в состав картриджа, удаляет из воды избыточные соли жесткости

Материал Арагон проводит комплексную очистку воды от вредных примесей

Активное серебро блокирует размножение болезнетворных бактерий

Кокосовый уголь делает воду приятной на вкус

Фильтр-кувшин Гейзер Аквариус для жесткой воды белый 62026 очищает воду от солей жесткости, вредных примесей и бактерий. Данный сменный картридж рассчитан на 300 литров воды. Кувшин выполнен в белом цвете. Воду в кувшин можно налить, не снимая крышку. Кувшин рассчитан на 3,7 литра воды. В качестве материала используется пищевой немецкий пластик. Кувшин можно мыть в посудомоечной машине.