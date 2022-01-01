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Фильтр-кувшин Гейзер 62026
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Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Гейзер 62026
    Арт. X16910801248
    Фильтр-кувшин Гейзер 62026
    Фильтр-кувшин Гейзер 62026
      Фильтр-кувшин Гейзер 62026
      Фильтр-кувшин Гейзер 62026

      Фильтр-кувшин Гейзер 62026

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801248

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр-кувшин Гейзер Аквариус для жесткой воды белый 62026 очищает воду от солей жесткости, вредных примесей и бактерий. Данный сменный картридж рассчитан на 300 литров воды. Кувшин выполнен в белом цвете. Воду в кувшин можно налить, не снимая крышку. Кувшин рассчитан на 3,7 литра воды. В качестве материала используется пищевой немецкий пластик. Кувшин можно мыть в посудомоечной машине.

        Преимущества

        • Можно наливать воду, не снимая крышки
        • Повышенный объем 3,7 л
        • Индикатор времени замены картриджа
        • Современный модный дизайн фильтра
        • Немецкий пищевой пластик
        • Нескользящая ручка и сбалансированный центр тяжести
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Картридж для жесткой воды серии 500 ресурсом 300 литров
        • Картриджи Гейзер сохраняют природный уровень минерализации в очищенной воде
        • Картридж для жесткой воды обеспечивает защиту от накипи, делает воду мягкой и безопасной
        • Ионообменная смола, входящая в состав картриджа, удаляет из воды избыточные соли жесткости
        • Материал Арагон проводит комплексную очистку воды от вредных примесей
        • Активное серебро блокирует размножение болезнетворных бактерий
        • Кокосовый уголь делает воду приятной на вкус