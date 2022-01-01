Фильтр-кувшин Гейзер Аквилон синий 62042

Фильтр-кувшин «Гейзер» «Аквилон» (62042) способен качественно очистить воду. Фильтр защищает от вредных примесей, при этом сохранив оптимальный минеральный баланс очищенной воды. Кувшин оснащен сменным картриджем, который рассчитан на очистку 300 литров воду. К фильтру подойдут картриджи «Гейзер» 501- 505. Общий объем фильтра-кувшина «Гейзер» «Аквилон» (62042) составляет 3 литра, объем для отфильтрованной воды 1,4 литра.