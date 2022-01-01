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Фильтр-кувшин Гейзер Аквилон синий 62042
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Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Гейзер Аквилон синий 62042
    Арт. X16910801351
    Фильтр-кувшин Гейзер Аквилон синий 62042

      Фильтр-кувшин Гейзер Аквилон синий 62042

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801351

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр-кувшин «Гейзер» «Аквилон» (62042) способен качественно очистить воду. Фильтр защищает от вредных примесей, при этом сохранив оптимальный минеральный баланс очищенной воды. Кувшин оснащен сменным картриджем, который рассчитан на очистку 300 литров воду. К фильтру подойдут картриджи «Гейзер» 501- 505. Общий объем фильтра-кувшина «Гейзер» «Аквилон» (62042) составляет 3 литра, объем для отфильтрованной воды 1,4 литра.