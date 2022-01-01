Фильтр-кувшин Гейзер Аквилон сиреневый 62042
Арт. X16910801352
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Многоразовый / регенерирующий
|Нет
|
Подходит для горячей воды
|Нет
- "Фильтр-кувшин Гейзер Аквилон не требует стационарного подключения к водопроводу. Используется для очистки водопроводной и скважиной воды. В производстве фильтра применен современный безопасный пищевой пластик. Картридж 501 для фильтра-кувшина, входящий в комплект, вкручивается в приемную воронку кувшина, обеспечивая герметичное соединение, что позволяет исключить протечку исходной воды. Картридж состоит из материала Каталон, ионообменной смолы и кокосового угля (удаляет ржавчину, растворенное железо, органические соединения, тяжёлые металлы, хлор и др. виды примесей). Содержание активного серебра в несмываемой форме блокирует размножение бактерий.
Преимущества
- Картридж с материалом Каталон (100% защита от вирусов)
- Компактный размер
- Эргономичный дизайн
- Современный пищевой пластик
- Герметичная крышка