Фильтр-кувшин Гейзер Аквилон сиреневый 62042

Преимущества

Картридж с материалом Каталон (100% защита от вирусов)

Компактный размер

Эргономичный дизайн

Современный пищевой пластик

Герметичная крышка

"Фильтр-кувшин Гейзер Аквилон не требует стационарного подключения к водопроводу. Используется для очистки водопроводной и скважиной воды. В производстве фильтра применен современный безопасный пищевой пластик. Картридж 501 для фильтра-кувшина, входящий в комплект, вкручивается в приемную воронку кувшина, обеспечивая герметичное соединение, что позволяет исключить протечку исходной воды. Картридж состоит из материала Каталон, ионообменной смолы и кокосового угля (удаляет ржавчину, растворенное железо, органические соединения, тяжёлые металлы, хлор и др. виды примесей). Содержание активного серебра в несмываемой форме блокирует размножение бактерий.