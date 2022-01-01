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Фильтр-кувшин Гейзер Аквилон сиреневый 62042
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Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Гейзер Аквилон сиреневый 62042
    Арт. X16910801352
    Фильтр-кувшин Гейзер Аквилон сиреневый 62042
    Фильтр-кувшин Гейзер Аквилон сиреневый 62042
    Фильтр-кувшин Гейзер Аквилон сиреневый 62042
      Фильтр-кувшин Гейзер Аквилон сиреневый 62042
      Фильтр-кувшин Гейзер Аквилон сиреневый 62042
      Фильтр-кувшин Гейзер Аквилон сиреневый 62042

      Фильтр-кувшин Гейзер Аквилон сиреневый 62042

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801352

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • "Фильтр-кувшин Гейзер Аквилон не требует стационарного подключения к водопроводу. Используется для очистки водопроводной и скважиной воды. В производстве фильтра применен современный безопасный пищевой пластик. Картридж 501 для фильтра-кувшина, входящий в комплект, вкручивается в приемную воронку кувшина, обеспечивая герметичное соединение, что позволяет исключить протечку исходной воды. Картридж состоит из материала Каталон, ионообменной смолы и кокосового угля (удаляет ржавчину, растворенное железо, органические соединения, тяжёлые металлы, хлор и др. виды примесей). Содержание активного серебра в несмываемой форме блокирует размножение бактерий.

        Преимущества 

        • Картридж с материалом Каталон (100% защита от вирусов)
        • Компактный размер
        • Эргономичный дизайн
        • Современный пищевой пластик
        • Герметичная крышка