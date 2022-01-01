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Фильтр-кувшин Гейзер 62042
Найти аналог
Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Гейзер 62042
    Арт. X16910801353
    Фильтр-кувшин Гейзер 62042

      Фильтр-кувшин Гейзер 62042

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801353

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кувшин Особенности очистки: Тип: универсальный Объем кувшина 3.0 л Объем приемной воронки 1.4 л Новый компактный дизайн, простая надежная конструкция Кувшин имеет эргономичную ручку и устойчивое основание В производстве фильтра применен современный безопасный пищевой пластик Надежная система установки картриджа, исключающая протечку исходной воды Картридж серии 501 с материалом Каталон Преимущества: Фильтры-кувшины самый демократичный класс фильтров наливного типа, они не требует подключения к водопроводу. Достаточно просто налить в них воду. Вы можете пользоваться своим фильтром и в городе, и на даче. Важно только вовремя менять картридж. Только картриджи Гейзер настроены на уникальные природные особенности воды и защищают от растворенного в ней железа, хлора, тяжелых металлов, солей жесткости. Они устраняют неприятные вкус и запах, улучшают цвет воды. Только картриджи Гейзер совмещают в себе 5 уровней очистки воды Все картриджи Гейзер универсальны и подходят к любой модели фильтров-кувшинов Гейзер, а при использовании специального переходника для фильтров других производителей. Только картриджи Гейзер имеют винтовое крепление к приемной воронке кувшина, что исключает проникновение грязной воды в очищенную Картриджи Гейзер сохраняют природный уровень минерализации в очищенной воде.