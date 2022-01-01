Фильтр-кувшин Гейзер 62042

Кувшин Особенности очистки: Тип: универсальный Объем кувшина 3.0 л Объем приемной воронки 1.4 л Новый компактный дизайн, простая надежная конструкция Кувшин имеет эргономичную ручку и устойчивое основание В производстве фильтра применен современный безопасный пищевой пластик Надежная система установки картриджа, исключающая протечку исходной воды Картридж серии 501 с материалом Каталон Преимущества: Фильтры-кувшины самый демократичный класс фильтров наливного типа, они не требует подключения к водопроводу. Достаточно просто налить в них воду. Вы можете пользоваться своим фильтром и в городе, и на даче. Важно только вовремя менять картридж. Только картриджи Гейзер настроены на уникальные природные особенности воды и защищают от растворенного в ней железа, хлора, тяжелых металлов, солей жесткости. Они устраняют неприятные вкус и запах, улучшают цвет воды. Только картриджи Гейзер совмещают в себе 5 уровней очистки воды Все картриджи Гейзер универсальны и подходят к любой модели фильтров-кувшинов Гейзер, а при использовании специального переходника для фильтров других производителей. Только картриджи Гейзер имеют винтовое крепление к приемной воронке кувшина, что исключает проникновение грязной воды в очищенную Картриджи Гейзер сохраняют природный уровень минерализации в очищенной воде.