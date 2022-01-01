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Фильтр-кувшин Гейзер 62029 графит
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Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Гейзер 62029 графит
    Арт. X16910801335
    Фильтр-кувшин Гейзер 62029 графит
    Фильтр-кувшин Гейзер 62029 графит
    Фильтр-кувшин Гейзер 62029 графит
      Фильтр-кувшин Гейзер 62029 графит
      Фильтр-кувшин Гейзер 62029 графит
      Фильтр-кувшин Гейзер 62029 графит

      Фильтр-кувшин Гейзер 62029 графит

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910801335

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр-кувшин Гейзер Матисс 62029 – это стильный прибор, изготовленный из прочных материалов и созданный для преобразования жесткой водопроводной воды в чистую и вкусную питьевую воду, пригодную для употребления. Гейзер Матисс 62029 обладает увеличенным объемом 4 л, при этом благодаря эргономичной конструкции этот водоочиститель не займет много места в офисе или на кухне. Водоочистительный картридж отлично справляется с удалением из воды вредных элементов и болезнетворных бактерий, его хватит на очистку 350 л воды. Благодаря резиновым вставкам на дне кувшина Гейзер Матисс 62029 отличается повышенной устойчивостью на любых поверхностях. Пятиступенчатая очистка позволяет Гейзер Матисс 62029 работать и с теплой водой температурой до 40 градусов.