Фильтр-кувшин Гейзер 62029 синий

Фильтр-кувшин Гейзер Матисс 62029 – это стильный прибор, изготовленный из прочных материалов и созданный для преобразования жесткой водопроводной воды в чистую и вкусную питьевую воду, пригодную для употребления. Гейзер Матисс 62029 обладает увеличенным объемом 4 л, при этом благодаря эргономичной конструкции этот водоочиститель не займет много места в офисе или на кухне. Водоочистительный картридж отлично справляется с удалением из воды вредных элементов и болезнетворных бактерий, его хватит на очистку 350 л воды. Благодаря резиновым вставкам на дне кувшина Гейзер Матисс 62029 отличается повышенной устойчивостью на любых поверхностях. Пятиступенчатая очистка позволяет Гейзер Матисс 62029 работать и с теплой водой температурой до 40 градусов.