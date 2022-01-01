Фильтр-кувшин Гейзер 62028

Фильтр кувшин Гейзер Матисс 62028 используется для очистки воды как дома, так и на даче. Кувшин выполнен из немецкого безопасного пластика. Обладает удобной поворотной крышкой. Не скользящие ножки обеспечивают устойчивость конструкции. Центр тяжести сбалансирован. Комплектуется универсальным картриджем, который очищает воду от хлора и ржавчины.