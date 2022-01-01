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Фильтр-кувшин Гейзер 62028
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Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Гейзер 62028
    Арт. X16910801293
    Фильтр-кувшин Гейзер 62028

      Фильтр-кувшин Гейзер 62028

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801293

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр кувшин Гейзер Матисс 62028 используется для очистки воды как дома, так и на даче. Кувшин выполнен из немецкого безопасного пластика. Обладает удобной поворотной крышкой. Не скользящие ножки обеспечивают устойчивость конструкции. Центр тяжести сбалансирован. Комплектуется универсальным картриджем, который очищает воду от хлора и ржавчины.