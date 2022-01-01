Фильтр-кувшин Гейзер 62028
Арт. X16910801293
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Многоразовый / регенерирующий
|Нет
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Подходит для горячей воды
|Нет
- Фильтр кувшин Гейзер Матисс 62028 используется для очистки воды как дома, так и на даче. Кувшин выполнен из немецкого безопасного пластика. Обладает удобной поворотной крышкой. Не скользящие ножки обеспечивают устойчивость конструкции. Центр тяжести сбалансирован. Комплектуется универсальным картриджем, который очищает воду от хлора и ржавчины.